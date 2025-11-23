自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

玖壹壹登火球祭全身像火球 春風笑封洋蔥「300鐵蛋哥」

〔記者陳慧玲／桃園報導〕「2025 FIREBALL Fest. 火球祭」今（23日）繼續在樂天桃園棒球場舉行，多組歌手接力開唱，今天天氣相當好，玖壹壹感受到全場歌迷的熱情，健志說：「熱起來了嗎？我昨天查桃園的溫度晚上大概18度，但是我覺得我現在的體感溫度有大概50度，果然是火球祭，我全身火的像一顆火球一樣了。」

玖壹壹參加火球祭演出，覺得天氣好，氣氛也好。（夥球擊提供）玖壹壹參加火球祭演出，覺得天氣好，氣氛也好。（夥球擊提供）

玖壹壹今晚帶來《鄉下來的》、《9453》等歌曲，健志因為喜歡上打高爾夫球而和滅火器主唱楊大正變熟識，他談到：「超讚超讚，我覺得氣氛非常好，還有現場各位也非常棒，尖叫聲！火球祭就是讚。剛好兩個禮拜前，我跟大正哥去打高爾夫球，這是破百（百桿之內結束）的照片，大正哥人非常好，為人非常的親切，也非常Local。」

另外健志問歌迷：「現場有和我們一樣來自台中的嗎？有跟滅火器一樣來自高雄的嗎？要辦一場音樂節真的非常不容易，希望各位關注，有一首歌想送給離鄉去打拼的朋友，這首叫做《再會中港路》。」另外也提到：「在棒球場，我們想唱一首歌，有一年WBC找我們做了一首歌曲，這首歌非常適合在今天的場合唱，這首歌是《世界都看見》。」玖壹壹也說：「非常感謝火球祭的邀請，感謝滅火器，感謝你們。」

玖壹壹在火球祭感受到熱情。（夥球擊提供）玖壹壹在火球祭感受到熱情。（夥球擊提供）

健志迷高爾夫球，洋蔥喜歡騎單車，春風笑說自己喜歡打麻將，日前洋蔥從台中騎單車到墾丁，路程長達300多公里，春風笑說：「他外號叫做300哥。」洋蔥被關切，騎這麼長距離，會不會影響「重要部位」，他說都有做好保護措施，春風又開玩笑稱洋蔥是「鐵蛋哥」，還建議媒體標題可以寫洋蔥是「300鐵蛋哥」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中