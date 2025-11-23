玖壹壹登火球祭全身像火球 春風笑封洋蔥「300鐵蛋哥」

〔記者陳慧玲／桃園報導〕「2025 FIREBALL Fest. 火球祭」今（23日）繼續在樂天桃園棒球場舉行，多組歌手接力開唱，今天天氣相當好，玖壹壹感受到全場歌迷的熱情，健志說：「熱起來了嗎？我昨天查桃園的溫度晚上大概18度，但是我覺得我現在的體感溫度有大概50度，果然是火球祭，我全身火的像一顆火球一樣了。」

玖壹壹參加火球祭演出，覺得天氣好，氣氛也好。（夥球擊提供）

玖壹壹今晚帶來《鄉下來的》、《9453》等歌曲，健志因為喜歡上打高爾夫球而和滅火器主唱楊大正變熟識，他談到：「超讚超讚，我覺得氣氛非常好，還有現場各位也非常棒，尖叫聲！火球祭就是讚。剛好兩個禮拜前，我跟大正哥去打高爾夫球，這是破百（百桿之內結束）的照片，大正哥人非常好，為人非常的親切，也非常Local。」

另外健志問歌迷：「現場有和我們一樣來自台中的嗎？有跟滅火器一樣來自高雄的嗎？要辦一場音樂節真的非常不容易，希望各位關注，有一首歌想送給離鄉去打拼的朋友，這首叫做《再會中港路》。」另外也提到：「在棒球場，我們想唱一首歌，有一年WBC找我們做了一首歌曲，這首歌非常適合在今天的場合唱，這首歌是《世界都看見》。」玖壹壹也說：「非常感謝火球祭的邀請，感謝滅火器，感謝你們。」

玖壹壹在火球祭感受到熱情。（夥球擊提供）

健志迷高爾夫球，洋蔥喜歡騎單車，春風笑說自己喜歡打麻將，日前洋蔥從台中騎單車到墾丁，路程長達300多公里，春風笑說：「他外號叫做300哥。」洋蔥被關切，騎這麼長距離，會不會影響「重要部位」，他說都有做好保護措施，春風又開玩笑稱洋蔥是「鐵蛋哥」，還建議媒體標題可以寫洋蔥是「300鐵蛋哥」。

