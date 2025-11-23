鮮肉男星集體穿公主裝跳KATSEYE《Touch》 公推「最壯公主」是他

Saturnday二週年粉絲見面會。（So-net提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕偶像平台Dolfan攜手Saturnday舉辦成軍二週年粉絲見面會，為了第一次專場活動，六位成員使出渾身解數，除了接連演出《迷霧》、《Last dance》、《幸運草》等曲目外，也特別推出見面會限定小分隊，帶給粉絲們不一樣的舞台表演。

Saturnday二週年粉絲見面會。（So-net提供）

二周年限定組合由水豐以自編舞蹈加上R&B《比較浪漫》率先登場；小潘、新民兩人表演合作自創曲《DRAW ME BACK》，新民首次創作Rap還被小潘一路催稿；而峻瑋、立杰、凱杰則展現不同樣貌驚喜演唱抒情歌《罵醒我》，並開玩笑表示：「我們是乾爽小分隊，因為Saturnday很少表演完不流汗，很開心可以有不用唱跳的曲目！」

成員們表示：「組成小分隊是希望可以讓粉絲們看見二年來的成長，因此決定嘗試過往較少見的風格。」而製作過程中，小潘要負責所有錄音工作，還偷抱怨因凱杰感冒而延誤，讓他很緊張無法如期完成。

Saturnday全員公主裝登場。（So-net提供）

Saturnday也全員換上公主裝帶來一波高潮，以白雪公主、茉莉公主等造型大跳KATSEYE《Touch》；演出後成員也爆料，峻瑋每件公主裝的拉鍊都拉不起來，好不容易找到適合尺寸的大號艾莎裝，還是很怕一不小心就撐破，惹得現場大笑。最後成員們一致票選水豐為女裝最漂亮的成員，全因「膚色最適合」。

