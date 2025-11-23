（高雄直擊）台語版子瑜超萌！一句「你甘有想我？」5.5萬ONCE尖叫炸裂

TWICE第二天演出，全場氣氛沸騰。（讀者提供）

〔記者鍾志均／高雄報導〕超人氣韓團TWICE今（23）晚在高雄進行第二場、也是最終場演出，台灣成員子瑜特地用台語向全場5.5萬名ONCE（粉絲名）問候，台下尖叫聲劃破世運主場館，才演出完5首歌就掀起首波高潮。

子瑜難得用台語問候，表示「我很想你耶，你甘有想我？」雖然發音有些生疏，不過台灣粉絲超捧場，給予超大應援聲鼓勵，讓她忍不住再用中文道謝：「我知道你們都非常歡迎我回家，我也感受到你們的心意了。」再度掀起歡呼聲。子瑜接著說，「這是第六次的巡迴演唱會，相信大家等了非常久」，喊話大家用熱情歡呼聲迎接，火速炒熱現場氣氛。

TWICE成員們賣力唱跳回報ONCE。（讀者提供）

演唱會第二天，場外人數翻倍，開場前奏一下，ONCE們放聲尖叫，緊接著《THIS IS FOR》、《Strategy》等5首人氣夯曲連番上陣，雖然成員彩瑛因健康亮紅燈，無法前來，不過其餘8名成員使出渾身解數，賣力程度有增無減。

定延小露台語實力，問大家「吃飽沒？」隨後透露是子瑜教的（台語）；娜璉也表示最後一天了，要玩得開開心心；多賢、SANA都希望和ONCE共度美好時光；隊長志效率先自我介紹，全場大喊她的名字，熱情爆表。

