蔡依林大巨蛋秒殺！94萬人瘋搶9萬張票 加場進度曝光

蔡依林在洛杉磯閉關排練。（凌時差提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「JOLIN」蔡依林將於12月30日起一連三天登上台北大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會 」，暌違五年再度開唱的她，讓期待已久的歌迷早已磨刀霍霍準備搶票；光是昨天（22）搶先開放國泰世華CUBE信用卡卡友、台灣大哥大購票專區及JOLIN官網會員限量優先購票，每個專區網站都塞爆，超過27萬人線上瘋搶3萬張門票瞬間秒殺，火熱氣勢宛如提前引爆跨年倒數。

蔡依林在洛杉磯閉關排練。（凌時差提供）

今天（23）中午12點全線開票更造成全民搶票熱潮，同時有近94萬人上線搶票，在下午五點售票系統全面清票及重新釋票後，9萬張票也正式完售，一舉刷新JOLIN個人紀錄，不少沒搶到票的歌迷紛紛敲碗許願能再加場，對此JOLIN經紀公司特別表示：「感謝歌迷的支持！這三場演出會努力把所有製作環節都充分準備完善後，以最佳狀態跟大家見面，目前沒有加開場次的計劃。」

請繼續往下閱讀...

蔡依林在洛杉磯閉關排練。（凌時差提供）

JOLIN為了年底三場魔幻大秀特別飛往美國洛杉磯進行閉關彩排，日前釋出多款彩排照片立即引爆網路話題，當中包括被整排男舞者高舉上演「女王降臨」震撼畫面，還有跪地練唱的投入瞬間，以及以「一字馬」姿勢做筆記難得獨家畫面，讓歌迷一窺魔鬼訓練秘辛的同時，更提前感受「PLEASURE」巡演倒數氣氛。

蔡依林在洛杉磯閉關排練。（凌時差提供）

有趣的是，JOLIN竟化身「舞蹈老師」在線「開功課」，要歌迷即刻開始鍛鍊「骨盆底肌」能量，以備演唱會隨時要跟上節奏。她還貼心喊話「See u soooooon」，替年底的壓軸巨獻預熱。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法