（圖多直擊）TWICE開唱粉絲搶「聽漏音」 一地竟成熱點
TWICE開唱，民眾排隊進場。（記者李惠洲攝）
〔記者李惠洲／高雄報導〕TWICE高雄演唱會第二場今晚登場，許多沒有買到票的雖然民眾覺得惋惜，但還是前往世運主場館力挺偶像，TWICE 女團在場內勁歌熱舞，不只場內嗨翻，就連無法入場的粉絲都相當有秩序的坐在場外廣場聽「漏音」歌曲，補足無法進場觀看的遺憾。
TWICE開唱，民眾排隊驗票進場。（記者李惠洲攝）
TWICE開唱，民眾須安檢進場。（記者李惠洲攝）
TWICE開唱，民眾排隊進場。（記者李惠洲攝）
TWICE開唱，民眾排隊進場。（記者李惠洲攝）
其中高雄世運主場館的天花板反射，成為「聽漏音」最佳熱點，從F、E區往上拍，還隱約拍到場內的反射的舞台畫面，許多民眾站在下面高舉手機翻拍，也讓這裡成為漏音熱區，粉絲說即使看不到全場，看到一點點畫面和聽漏音歌曲心裡也是相當開心與滿足。
TWICE開唱，場外上千名ONCE粉絲坐滿廣場「聽漏音」力挺偶像。（記者李惠洲攝）
TWICE開唱，場外上千名ONCE粉絲坐滿廣場「聽漏音」力挺偶像。（記者李惠洲攝）
世運主場館屋頂反射，成為「聽漏音」最佳熱點。（記者李惠洲攝）
世運主場館屋頂反射，成為「聽漏音」最佳熱點，民眾站在下面高舉手機翻拍。（記者李惠洲攝）
世運主場館屋頂反射，成為「聽漏音」最佳熱點，民眾站在下面高舉手機翻拍。（記者李惠洲攝）
世運主場館屋頂反射，成為「聽漏音」最佳熱點，民眾站在下面高舉手機翻拍。（記者李惠洲攝）
世運主場館屋頂反射，成為「聽漏音」最佳熱點，民眾站在下面高舉手機翻拍。（記者李惠洲攝）
TWICE開唱，場外上千名ONCE粉絲坐滿廣場「聽漏音」力挺偶像。（記者李惠洲攝）
