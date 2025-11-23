小巨蛋驚見萬人「正念現場」！Marz23帶頭上心靈課程

〔記者張釔泠／台北報導〕Marz23昨（22）晚在台北小巨蛋舉辦「不簡單的演唱會」，這場演出不僅是他出道9年以來的首度攻蛋，也象徵他音樂路上的重要里程碑，他談及這幾年的心境與攻蛋壓力，多次向歌迷表達感謝。

Marz23個人首度攻蛋。（寬宏藝術Ｘ華納音樂提供）

提供）

演唱會開場，Marz23站在十字架造型的高空裝置由上方降臨，以《神啊》揭開序幕，帶領觀眾踏入融合古文明意象的「瑪雅祭壇」世界。中段舞台轉換成象徵「未來祭壇」的視覺世界，Marz23演唱對他極具意義的新單曲《魅惑天空2Ø25》呼應舞台概念，並分享追逐夢想的心境，鼓勵觀眾：「如果還在努力，就算有挫折也不要輕易放棄，我花了20年才做到！」

Marz23與莫宰羊帶動全場大合唱。（寬宏藝術Ｘ華納音樂提供）

演唱會也在多位嘉賓加入下掀起層層高潮，嘉賓詹雯婷驚喜現身，與Marz23演唱合作單曲《不簡單的歌》，兩人的高張力嗓音在舞台上完美交織，演出後Marz23也向觀眾分享：「一路走過風風雨雨，真的很不簡單，不用急，一切安排都有原因。」

Marz23與詹雯婷飆唱合作曲。（寬宏藝術Ｘ華納音樂提供）

而莫宰羊在合作曲《最美的風景》時現身，與Marz23一起帶領全場大合唱，就在全場還沉浸在歌聲中時，Marz23忽然話鋒一轉，半認真半調皮地要全場跟著喊：「我感覺我人生正在變好，所有的一切都是最好的安排，我是幸運的，也是被祝福的。」原以為會害羞的歌迷，竟全部投入大聲應和，小巨蛋瞬間變成能量滿滿的「大型正念現場」。

Marz23玩人體衝浪。（寬宏藝術Ｘ華納音樂提供）

提供）

演唱會尾聲他站上環場車，全場觀眾起鬨要他「再更放得開一點」，在這股期待聲浪下，Marz23半帶無奈又覺得好笑，索性直接扯下上衣，展現為這場演唱會勤練多時的精實身材，並高喊：「本人體脂現在15以下，而且34歲育有一子！」瞬間引爆全場尖叫。隨後還有歌迷將鞋子與女性內衣拋上舞台，他乾脆將內衣直接「穿上」，更一時興起玩起刺激的「人體衝浪」，在歌迷托舉與吶喊中回到舞台。

