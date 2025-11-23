自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

阿布絲火紅「爆乳馬甲」超辣！唱到一半卻哭了

阿布絲舉辦首場個人演唱會「欸！布要鬧」。（華納提供）阿布絲舉辦首場個人演唱會「欸！布要鬧」。（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕阿布絲出道三年，日前在三創Clapper Studio舉辦首場個人演唱會「欸！布要鬧」，她以一身火辣紅色馬甲短洋裝登場，與四位舞者一同展現性感舞姿，現場氣氛宛如大型派對，也展現出阿布絲的好人緣。

阿布絲霸氣登場。（華納提供）阿布絲霸氣登場。（華納提供）

演出以《Queendom》揭開序幕，阿布絲霸氣登場，緊接著帶來《KU-AQ TU》，歌曲結束後歡呼聲久久不散。她先是興奮向歌迷打招呼：「大家好我是阿布絲，我終於辦演唱會了！」還幽默笑說「都是錢的聲音啊」，感謝大家以行動支持。

阿布絲的星友都來助陣。（華納提供）阿布絲的星友都來助陣。（華納提供）

她邀請多位好友輪番擔任演出嘉賓，演唱《Fight For Love》時，落日飛車薩克斯風手浩庭驚喜現身，並演出兩人合作的《Lus-an》，阿布絲笑說：「驚不驚喜？今天節目很豐富！」大亨接力登場與阿布絲合唱《Aza-Aza》，阿布絲透露與大亨是最常合作的夥伴，但唱這首歌完全不能對眼，「這首歌是在講一些男女之間的情愫，但我們是兄弟，一對眼就會笑場。」

好友高真則與阿布絲演出合作曲《歌唱吧》，掀起台下暴動，阿布絲乾脆化身「紅娘」，邀請單身觀眾舉手，開玩笑說今天會努力幫大家製造機會，並且說道：「今天一個人來的，希望你們最後都能兩個人出去，好好把握機會！」

阿布絲出道三年終於開唱。（華納提供）阿布絲出道三年終於開唱。（華納提供）

演唱會中段，阿布絲則回歸感性面並敞開心扉，數度哽噎淚灑舞台，她回顧自己10年來的音樂旅程，也坦言正式出道的這3年間曾有迷失：「其實今年是我出道的第3年，10年前我15歲，我從小就夢想站在舞台上，也謝謝當時發現我的黃韻玲老師及鍾興民老師，出道這3年懵懵懂懂，但很謝謝我的公司華納音樂總讓我很自在的做自己。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中