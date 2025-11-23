阿布絲火紅「爆乳馬甲」超辣！唱到一半卻哭了

阿布絲舉辦首場個人演唱會「欸！布要鬧」。（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕阿布絲出道三年，日前在三創Clapper Studio舉辦首場個人演唱會「欸！布要鬧」，她以一身火辣紅色馬甲短洋裝登場，與四位舞者一同展現性感舞姿，現場氣氛宛如大型派對，也展現出阿布絲的好人緣。

阿布絲霸氣登場。（華納提供）

演出以《Queendom》揭開序幕，阿布絲霸氣登場，緊接著帶來《KU-AQ TU》，歌曲結束後歡呼聲久久不散。她先是興奮向歌迷打招呼：「大家好我是阿布絲，我終於辦演唱會了！」還幽默笑說「都是錢的聲音啊」，感謝大家以行動支持。

請繼續往下閱讀...

阿布絲的星友都來助陣。（華納提供）

她邀請多位好友輪番擔任演出嘉賓，演唱《Fight For Love》時，落日飛車薩克斯風手浩庭驚喜現身，並演出兩人合作的《Lus-an》，阿布絲笑說：「驚不驚喜？今天節目很豐富！」大亨接力登場與阿布絲合唱《Aza-Aza》，阿布絲透露與大亨是最常合作的夥伴，但唱這首歌完全不能對眼，「這首歌是在講一些男女之間的情愫，但我們是兄弟，一對眼就會笑場。」

好友高真則與阿布絲演出合作曲《歌唱吧》，掀起台下暴動，阿布絲乾脆化身「紅娘」，邀請單身觀眾舉手，開玩笑說今天會努力幫大家製造機會，並且說道：「今天一個人來的，希望你們最後都能兩個人出去，好好把握機會！」

阿布絲出道三年終於開唱。（華納提供）

演唱會中段，阿布絲則回歸感性面並敞開心扉，數度哽噎淚灑舞台，她回顧自己10年來的音樂旅程，也坦言正式出道的這3年間曾有迷失：「其實今年是我出道的第3年，10年前我15歲，我從小就夢想站在舞台上，也謝謝當時發現我的黃韻玲老師及鍾興民老師，出道這3年懵懵懂懂，但很謝謝我的公司華納音樂總讓我很自在的做自己。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法