娛樂 音樂

強碰TWICE！台版Jennie穿太少驚喊：爸爸不要生氣

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后孫淑媚昨晚在高流舉辦人生首場大型個唱「MAY好三十」，剛好撞上TWICE也來台開唱，她使出渾身解數，化身台版Jennie大跳《like JENNIE》嗨爆全場；還找來因戲結緣的好友丁寧和鍾欣凌組團大唱《Golden》，突破性的演出讓全場粉絲驚呼「太超值了！」、「三十年沒白等，孫淑媚真的什麼都辦得到！」

孫淑媚「MAY好三十」演唱會。（華貴娛樂提供）孫淑媚「MAY好三十」演唱會。（華貴娛樂提供）

為了人生第一場演場會，孫淑媚重金打造頂級聲光效果，搭配精心設計的巨型LED與機關舞台，並準備多套華麗服裝，還笑稱服裝布料會一套比一套少，要爸爸不要生氣。而人生最大願望是當米蟲的孫淑媚，在演出最後還把枕頭棉被穿上身，把舞台當床直接躺，開心大喊「粉絲都是自己人，我想要怎樣都可以」。

孫淑媚帥氣出場。（華貴娛樂提供）孫淑媚帥氣出場。（華貴娛樂提供）

演唱會開場，孫淑媚穿著紅色花朵戰袍、刷著電吉他帥氣登台，連飆《不通將阮放》、《你著忍耐》等多首金曲。並與參加歌唱比賽的自己跨時代對唱《桂花巷》，她感性地說：「看別人開演唱會感覺容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」

孫淑媚化身台版Jennie。（華貴娛樂提供）孫淑媚化身台版Jennie。（華貴娛樂提供）

她更顛覆大家的想像，火力全開將舞台變成舞池，換上勁裝與高雄在地舞團一起大跳《like JENNIE》，展現出苦練一個多月的舞技，孫淑媚從眼神到肢體語言都充滿自信魅力，只是一跳完就自虧「有看過這麼喘的Jennie嗎」，讓全場笑翻。

孫淑媚與丁寧、鍾欣凌組女團。（華貴娛樂提供）孫淑媚與丁寧、鍾欣凌組女團。（華貴娛樂提供）

演出前對嘉賓保密到家的孫淑媚，特地找來好姐妹丁寧、鍾欣凌助陣，三人合唱主演戲劇的主題曲《拜六禮拜》，接著更變身偶像女團，搞笑按照身形將團名取為「SML」宣布出道，她們穿著牛仔風團服、跳著整齊劃一的排舞，驚喜橋段讓現場粉絲驚呼連連。

