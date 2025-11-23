（高雄直擊）TWICE把世運變跨年場！憋尿人龍、行李山、店家2千應援扇秒搶光

下午3點多，全台ONCE集結高雄世運站，準備入場。（記者鍾志均攝）

〔記者鍾志均／高雄報導〕韓團TWICE今（23）晚6點半在高雄世運主場館迎來最終場，ONCE（粉絲）全面總動員，場外熱度翻倍狂飆；傍晚前的高捷世運站幾乎被粉絲「塞爆」，像是大型長蛇陣，有人忍不住打趣：「這畫面很像大學聯考現場」、「今天根本高雄版跨年吧！」

ONCE守秩序入場，有人戲稱像在等待考「聯考」。（記者鍾志均攝）

記者在世運四周實際繞了一圈，目睹粉絲們幾大「挑戰關卡」，包括「關卡一」廁所人龍繞彎兩圈，ONCE小跑步衝廁所；女廁一如往常排到天邊，男廁同樣湧現罕見人潮。有粉絲笑說：「TWICE 是亞洲女神，粉絲是亞洲憋尿王。」

粉絲可以寄放行李，但得搭乘返鄉專車。（記者鍾志均攝）

「關卡二」行李寄放排到懷疑人生，下午一點就先來放行李，因為外地粉絲眾多，各家業者寄放行李的攤位從中午就開始爆滿，寄放直接突破百件；問到疏散狀況如何，業者苦笑回應，「會盡量安排，盡快讓大家拿到行李」。

韓式店家發放應援扇，透露兩天共發了近2000隻。（記者鍾志均攝）

約莫下午5點左右，應援扇已全數發放完畢。（記者鍾志均攝）

「關卡三」最狂的是「應援扇大排長龍」，高雄在地「韓式料理店家」成為年末最暖心也最瘋狂的畫面，商家免費發放「TWICE應援扇」，店員回應自掏腰包花4000、5000元發2000支扇子，下午5點左右就全部發放完畢。

TWICE開唱第二天，下午4點就能入場。（記者鍾志均攝）

從大批ONCE排隊、粉絲互相幫忙、商家熱情參與，到整座城市的熱度暴衝，TWICE最終場讓高雄變成兩天的亞洲焦點。

TWICE應援車引來大批粉絲圍觀拍照。（記者鍾志均攝）

TWICE多款週邊不到下午就已全售罄。（記者鍾志均攝）

