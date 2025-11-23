黃明志捲謝侑芯命案「自由日」剩3天？滅火器：他滿神秘的

〔記者陳慧玲／桃園報導〕「2025 FIREBALL Fest. 火球祭」今（23日）在樂天桃園棒球場繼續第二天的演出節目，包括美秀集團、玖壹壹、滅火器等多組音樂人、樂團都將接力演出，由於過去滅火器和玖壹壹都曾和馬來西亞歌手黃明志合作過歌曲，因此今天也不免被問到是否有關注到他近期捲入台灣網紅謝侑芯命案一事，但兩團都提到，和黃明志只有音樂上的合作，比較沒有私交。

滅火器今天將繼續在火球祭表演。（夥球擊提供）

黃明志前陣子接受大馬警方拘留調查後，目前暫時獲得口頭保釋，「自由日」將持續到11月26日止，之後若謝侑芯遺體解剖報告出來，若有其他對他不利的證據，他有可能再次被拘提。

過去黃明志曾和滅火器合唱《飲勝》，今天被問到他的事情，滅火器主唱楊大正表示：「目前也無從印證，我們只合作歌曲，不太了解，他也滿神秘的，很忙碌，之前他做這首歌本來是要拍電影，做完歌曲放一陣子說去年要發，也滿好聽的。」對於黃明志捲入事件，楊大正說：「我們也不了解真相，只希望不要再發生任何遺憾的事情了，滿難過。」由於日前黃明志說自己到明年底的工作全被取消，被問到他有沒有來求工作？楊大正說沒有。

玖壹壹表示有關心Energy。（夥球擊提供）

另外玖壹壹也曾和黃明志合唱過《OH MY GOD！》被問到黃明志出事，玖壹壹健志說，多年前合作後就沒聯絡了，「以前我們用微信聯絡，但我密碼忘了，很久沒用微信，也沒法聯絡。」但玖壹壹倒是有關心爆出閃兵事件的Energy坤達和書偉，因為原本Energy也是玖壹壹主導南北貳路音樂節的來賓，表示有傳訊息關心坤達，「希望有朝一日這組合還能表演。」

