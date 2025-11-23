自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

TWICE高雄開唱首日場內外湧6.8萬人 加強取締違規臨停接送

〔記者許麗娟／高雄報導〕韓國女團TWICE昨起一連2天在高雄世運主場館開唱，高雄市交通局統計，昨日場內外即時人數達6.8萬人，今（23）日還有一場，為維護場館周邊交通順暢，警方將加強驅離、取締違停接送車輛，建議歌迷及家長可利用周邊捷運站接送。

高雄市運主場館22日場內外湧入6.8萬人。（高雄市交通局提供）高雄市運主場館22日場內外湧入6.8萬人。（高雄市交通局提供）

高雄市交通局指出，世運主場館TWICE演唱會本次採用四面台設計，聽眾人數為世運站最大售票數配置5.5萬人，場內外即時人數達6.8萬人，因此除安排散場接駁車往返高鐵左營站、台鐵新左營車站接駁車分流人潮，全日累積疏運突破1萬人次。

交通局表示，前往演唱會歌迷19歲以下族群超過3成，首日臨停接送車輛多，警察局已在世運主場館周邊軍校路、海功路派遣優勢警力驅離違停接送車輛，提醒歌迷，軍校路、海功路等周邊路段禁止臨停接送，將加強取締，建議如有接送需求，可多加利用周邊捷運站如生態園區站、都會公園站接送，便利又快速。

TWICE演唱會首日散場疏運流暢。（高雄市交通局提供）TWICE演唱會首日散場疏運流暢。（高雄市交通局提供）

此外，昨日高雄除世運主場館TWICE世界巡迴演唱會，另有伍佰、孫淑媚分別在高雄巨蛋、高雄流行音樂中心海音館開唱，衛武營國家藝術文化中心戶外劇場更有多位金曲歌手開唱，吸引大量歌迷參與，昨日捷運運量達35萬人次，今日尚有TWICE、伍佰演唱會，仍將全天候緊盯各站監視畫面與進出站數據，進散場時間均派遣加班車提高疏運量能。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中