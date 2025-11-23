TWICE高雄開唱首日場內外湧6.8萬人 加強取締違規臨停接送

〔記者許麗娟／高雄報導〕韓國女團TWICE昨起一連2天在高雄世運主場館開唱，高雄市交通局統計，昨日場內外即時人數達6.8萬人，今（23）日還有一場，為維護場館周邊交通順暢，警方將加強驅離、取締違停接送車輛，建議歌迷及家長可利用周邊捷運站接送。

高雄市運主場館22日場內外湧入6.8萬人。（高雄市交通局提供）

高雄市交通局指出，世運主場館TWICE演唱會本次採用四面台設計，聽眾人數為世運站最大售票數配置5.5萬人，場內外即時人數達6.8萬人，因此除安排散場接駁車往返高鐵左營站、台鐵新左營車站接駁車分流人潮，全日累積疏運突破1萬人次。

交通局表示，前往演唱會歌迷19歲以下族群超過3成，首日臨停接送車輛多，警察局已在世運主場館周邊軍校路、海功路派遣優勢警力驅離違停接送車輛，提醒歌迷，軍校路、海功路等周邊路段禁止臨停接送，將加強取締，建議如有接送需求，可多加利用周邊捷運站如生態園區站、都會公園站接送，便利又快速。

TWICE演唱會首日散場疏運流暢。（高雄市交通局提供）

此外，昨日高雄除世運主場館TWICE世界巡迴演唱會，另有伍佰、孫淑媚分別在高雄巨蛋、高雄流行音樂中心海音館開唱，衛武營國家藝術文化中心戶外劇場更有多位金曲歌手開唱，吸引大量歌迷參與，昨日捷運運量達35萬人次，今日尚有TWICE、伍佰演唱會，仍將全天候緊盯各站監視畫面與進出站數據，進散場時間均派遣加班車提高疏運量能。

