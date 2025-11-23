（圖多直擊）TWICE Day2彩排開始 場外歌迷蜂擁而至

距離TWICE演場會時間越接近，R17世運站出站人潮越聚越多。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕韓國女團TWICE第二天接續在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，昨晚根據高雄市政府表示，TWICE在體育場內外吸引超過68,000名歌迷。約莫下午15:30分左右，TWICE連續採訪兩首歌曲，也讓場外等待的歌迷們全部嗨翻尖叫，許多歌迷紛紛拿起手機紀錄當下時刻。

許多民眾出捷運站第一件事就是拿起手機跟捷運站外子瑜的廣告刊版拍照合影。（記者李惠洲攝）

TWICE演場會第二天，捷運世運站依舊人潮不斷，民眾出站後第一件事就是拿起手機跟捷運站外子瑜的廣告刊版拍照合影。（記者李惠洲攝）

直擊演唱會場外，無論是捷運站、世運大道、演唱會周邊人潮越聚越多，警方也不斷在場外周邊巡邏，防堵移動商販賣盜版品。

演場會場外，有民眾自發性準備了1800張TWICE 女團小卡片免費發放給現場歌迷。（記者李惠洲攝）

VIP歌迷擁有優先進入演場會來聆聽TWICE彩排。（記者李惠洲攝）

TWICE演場會場外人越聚越多。（記者惠洲攝）

TWICE歌迷在大型看板前自拍合影。（記者李惠洲攝）

TWICE女團在下午採訪，音樂一放場外許多粉絲直接跳起舞來。（記者李惠洲攝）

TWICE女團下午採訪，音樂播出後許多粉絲蜂擁而至往前衝。（記者李惠洲攝）

整個世運大道人行道都是滿滿的人潮。（記者李惠洲攝）

粉絲手拿TWICE演唱會票與應援小物。（記者李惠洲攝）

TWICE演場會場外人越聚越多。（記者李惠洲攝）

警方不斷來回在TWICE演場會場外巡邏，防堵攤販售盜版商品。（記者李惠洲攝）

