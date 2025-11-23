自由電子報
娛樂 最新消息

TWICE台灣開唱變家長會？ 娜璉媽媽親曝後台合照

〔記者傅茗渝／台北報導〕人氣女團TWICE昨（22日）首度站上高雄世運主場館，展開連續2天的大型演唱會，不少台灣粉絲從出道追到現在，終於等到10年來第一場台灣專場，現場氣氛從第一首歌就直接炸開，尖叫聲幾乎掀翻屋頂。

娜璉演唱會後發文感謝粉絲，要大家明天玩得盡興。（翻攝自IG）娜璉演唱會後發文感謝粉絲，要大家明天玩得盡興。（翻攝自IG）

不只粉絲熱血，成員家人也低調現身應援。娜璉的媽媽親自飛來台灣，演唱會結束後在社群平台PO出與娜璉在後台的合照，母女倆笑得燦爛，她更用溫暖文字對台灣粉絲喊話：「明天就不要只顧著拍照，一起好好享受最後一場吧！女兒加油！」貼文曝光後，瞬間引發韓台粉絲熱烈討論。

娜璉媽媽親飛台灣應援，曬出後台母女合照。（翻攝自IG）娜璉媽媽親飛台灣應援，曬出後台母女合照。（翻攝自IG）

另外，有粉絲在小港機場巧遇日本成員MINA的父母，也有人在高雄商場遇到志效的父母與妹妹，再加上娜璉媽媽公開露面，讓網友忍不住笑虧「TWICE根本來高雄開家庭聚會」、「這根本是海外版家長會吧？」TWICE這次選在高雄連唱兩天，對台灣粉絲意義非凡，許多人激動表示「等了10年，終於不用再飛韓國追演唱會。」最後一場勢必再創話題高潮。

點圖放大
點圖放大
