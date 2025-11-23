自由電子報
娛樂 最新消息

SJ希澈悄悄密會郭雪芙！《我結》夫婦11年後合體了

希澈曬出與郭雪芙、藝聲的聚餐合照。（翻攝自IG）希澈曬出與郭雪芙、藝聲的聚餐合照。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓流天團SUPER JUNIOR近日登上台北大巨蛋，舉辦世界巡演《SUPER SHOW 10》，一連多天掀起粉絲朝聖潮，其中金希澈暌違多年再度參與團體巡演，成為粉絲關注焦點之一。團隊會後被目擊前往知名燒肉餐廳「金豬食堂」聚餐慶功，不過希澈、藝聲卻沒有現身，引發討論，希澈親自在社群平台公開照片，行蹤才隨之曝光。

希澈貼出一張與團員藝聲、郭雪芙的合照，表示：「相隔11年再見的郭雪芙，時間真的過得太快了，我們都要健健康康的，長長久久地相見喔。」希澈在內文中特別提及「櫻桃哥哥」、「花花公子」等字眼，正是兩人過去上節目時的專屬暱稱。2013年，希澈與郭雪芙曾共同出演跨國戀愛實境節目《我們結婚了 世界版2》，組成「大腿夫婦」，當年在台韓兩地累積極高人氣，至今仍被視為經典配對之一。

希澈與郭雪芙近距離合影，兩人比出可愛手勢，「大腿夫婦」回憶再度引發關注。（翻攝自IG）希澈與郭雪芙近距離合影，兩人比出可愛手勢，「大腿夫婦」回憶再度引發關注。（翻攝自IG）

其實郭雪芙此次也低調現身大巨蛋觀賞SUPER JUNIOR演出，她在個人社群平台以韓文發文，感謝團員們帶來的舞台，並留言表示「會繼續支持」。希澈隨後轉發該則限動，也回覆：「謝謝妳啊，雪芙！」並透露對方是親自購票進場，以粉絲身分到場支持，兩人的互動再度成為話題。

