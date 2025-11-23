TWICE高雄Day2終場要來了！粉絲自製「求生7守則」暖爆

子瑜在高雄開唱第二天，粉絲熱情加倍。（讀者提供）

〔記者鍾志均／高雄報導〕韓國人氣女團TWICE今（23）晚在高雄迎來第二場、也是最終場演出，世運主場館破11萬ONCE（粉絲名），變成大型嘉年華；不少粉絲「真情告白」、「集體動員」，還自行整理「TWICE 現場生存7大重點」，讓演唱會外也充滿故事性，笑點，還有滿滿感動。

有粉絲分享，為趕上演唱會，下午3點半人還在新竹，硬是要拚6點半抵達世運，也有人激動表示：「人生第一場演唱會獻給 TWICE」、「位置剛好是子瑜生日的6排14號，我直接哭爆！」

網友貼心整理「TWICE Day2 生存清單」，引來大批粉絲瘋傳，包括「音響昨天大到刺耳，有耳塞反而能聽清楚成員的聲音」、「男女比例接近，但女生廁所還是無敵多人，能先上就先上」、「一樓手幅別忘了拿」。

TWICE今晚最終場演出，粉絲離情依依。（Live Nation Taiwan提供）

以及「散場動線要小心攤販」，「世運外人流多又暗，攤販擺地上真的很容易撞到」，另外像是「手機容量要夠，要拍偶像拍好拍滿，不要當場才在狂刪資料」、「行李輕量化＋檢查身分」，以及必帶衛生紙，怕「哭到妝都花了」。

不過也有粉絲搞烏龍，在高鐵上驚覺忘帶「身分證」將無法入場，ONCE直呼：「在高鐵上突然發現我忘記帶身分證！老公只好在台南站下車回新竹拿……結果他不小心坐到直達板橋的車！」

此外，高雄市政府此次同樣全力支援，派出55輛接駁車＋路口引導，市府官方也貼心列點提醒「建議搭捷運、不開車」、「周邊道路禁止臨停接送」，今日接駁車提升至55輛，推薦使用生態園區站、都會公園站接送區。

