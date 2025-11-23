自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

家暴風波後重生！吳婉君深夜宣布「結束孽緣」 曝貼心友人暖心日常

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔女神吳婉君自2023年與《新兵日記》的「魔鬼班長」趙駿亞傳緋聞，兩人去年7月交往。今年3月，她傳出遭趙駿亞家暴，並在員警陪同下驗傷提告。6月曾被目擊與趙駿亞一同出遊，但雙方並未公開復合。今（23日）凌晨，吳婉君無預警在社群平台宣布「結束孽緣」，疑似正式恢復單身，也分享這段期間深刻體會到「被照顧」的幸福，並向身邊朋友表達感謝。

吳婉君無預警在社群平台宣布「結束孽緣」，疑似正式恢復單身。（資料照，民視提供）吳婉君無預警在社群平台宣布「結束孽緣」，疑似正式恢復單身。（資料照，民視提供）

吳婉君在Threads上寫道：「之前都很少出去，結束孽緣後，才深刻體會到被照顧是多幸福的事。」她自嘲「彷彿回到生活白癡的狀態」，描述同事在日常中對她的各種貼心照顧，像是在車上綁頭髮時，幫忙擠髮膠、調整鏡子；搭高鐵時，送點心、便當吃完後幫忙收拾乾淨、丟垃圾；甚至鑰匙掉了、手機忘在休息室時，也會默默撿起並妥善保管。她還提到，自己曾差點走錯月台，多虧同事及時提醒，「讓我們有及時回頭走上正確的道路」。

除了工作夥伴，吳婉君也感謝好友無微不至的陪伴，「以前我也都很努力照顧別人，但我最近腦子不太好使，謝謝你們不厭其煩一直照顧我」，她坦言，這些貼心舉動讓她感到非常幸福與感恩，「好感恩你們在我身邊，謝謝你們成為我的好朋友、我的貴人」。

這則發文不僅宣告吳婉君恢復單身，也展現她對身邊友人的深厚情感與感激之情，在歷經情感風波後，她將重心放回友情與自我照顧，散發出溫暖正能量。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中