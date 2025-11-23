家暴風波後重生！吳婉君深夜宣布「結束孽緣」 曝貼心友人暖心日常

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔女神吳婉君自2023年與《新兵日記》的「魔鬼班長」趙駿亞傳緋聞，兩人去年7月交往。今年3月，她傳出遭趙駿亞家暴，並在員警陪同下驗傷提告。6月曾被目擊與趙駿亞一同出遊，但雙方並未公開復合。今（23日）凌晨，吳婉君無預警在社群平台宣布「結束孽緣」，疑似正式恢復單身，也分享這段期間深刻體會到「被照顧」的幸福，並向身邊朋友表達感謝。

吳婉君在Threads上寫道：「之前都很少出去，結束孽緣後，才深刻體會到被照顧是多幸福的事。」她自嘲「彷彿回到生活白癡的狀態」，描述同事在日常中對她的各種貼心照顧，像是在車上綁頭髮時，幫忙擠髮膠、調整鏡子；搭高鐵時，送點心、便當吃完後幫忙收拾乾淨、丟垃圾；甚至鑰匙掉了、手機忘在休息室時，也會默默撿起並妥善保管。她還提到，自己曾差點走錯月台，多虧同事及時提醒，「讓我們有及時回頭走上正確的道路」。

除了工作夥伴，吳婉君也感謝好友無微不至的陪伴，「以前我也都很努力照顧別人，但我最近腦子不太好使，謝謝你們不厭其煩一直照顧我」，她坦言，這些貼心舉動讓她感到非常幸福與感恩，「好感恩你們在我身邊，謝謝你們成為我的好朋友、我的貴人」。

這則發文不僅宣告吳婉君恢復單身，也展現她對身邊友人的深厚情感與感激之情，在歷經情感風波後，她將重心放回友情與自我照顧，散發出溫暖正能量。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

