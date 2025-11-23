「今晚TWICE」情侶最辣對話曝！高雄開唱變18禁現場

子瑜回家鄉高雄開唱，場外讓粉絲感到非常「性福」。（讀者提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕TWICE在高雄連唱兩天，帶給ONCE（粉絲）滿滿幸福，竟然也有粉絲「感到性福」，催生一場「情侶尺度大挑戰」！有網友在Threads透露，等待演唱會開始時，聽到情侶超羞對話，網友紛紛笑喊：「TWICE 不排除提告！」

現場情侶上演「TWICE床頭語」，女粉絲一句：「寶寶，今晚可以TWICE」讓網友三觀碎裂；原PO表示，等開唱時聽到身後一對情侶甜膩互動，只聽見女生深情說：「寶寶，謝謝你幫我搶到TWICE的票，今天晚上可以TWICE。」

請繼續往下閱讀...

瞬間讓原PO靈魂出竅：「我是誰？我在哪？」網友秒懂意思後暴動回覆：「字面意思超出我理解範圍」、「性暗示翻譯：今晚兩次～ONCE聽了都會哭。」

貼文引來網友各種回應，有網友補刀「下次幫你搶SEVENTEEN的！」留言區全炸：「17次是什麼極限挑戰？」「拜託這是人類能做到的事嗎哈哈哈哈」、「阿姨我無法，但阿姨的青春回來了！」

網友全面創作模式，歌名梗滿天飛，讓留言區更加失控：「看完我 Heart Shaker，感覺到戀愛的 One Spark。」「這是情侶間的調情 Strategy？」「晚上肯定是 Yes or Yes。」整串留言笑到ONCE變TT（哭哭表情）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法