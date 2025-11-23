TWICE嗨翻高雄！樂天女神追嘸子瑜 反被「跨界女團」圈粉

〔記者傅茗渝／台北報導〕南韓天團TWICE週末一連兩天降臨高雄世運主場館，全城瞬間變身大型追星朝聖地，只為迎接「高雄女兒」周子瑜回娘家。同樣身為高雄人的「樂天女孩」崔荷潾也忍不住被感染追星魂，坦言超想進場朝聖：「真的很想看『台灣的驕傲』周子瑜，但票完全搶不到！」不過她也透露，自己的追星清單沒空窗，「其實更想看的是孫淑媚本人！」

崔荷潾沒搶到TWICE門票，卻意外被「跨界限定女團」燒到，孫淑媚、鍾欣凌、丁寧昨合體演唱《獵魔女團》主題曲《Golden》，影片在 Threads 爆紅，成為網友熱議焦點。崔荷潾興奮直呼：「真的超新鮮！完全沒想過這個組合！」更大讚孫淑媚近來造型進化成韓系質感女神，直言：「她真的很會保養，很有氛圍感，希望我以後也可以漂亮得很有質感！」

請繼續往下閱讀...

崔荷潾將於今日現身冬盟球場，與粉絲近距離互動。（樂天桃猿提供）

中職球季雖暫告一段落，但樂天女孩們依舊行程爆滿，從桃猿主場的「火球祭」音樂祭，到熱烈開打的「2025亞洲冬季棒球聯盟」，台、日、韓五隊齊聚，氣氛完全不輸例行賽。這次南下為冬盟應援的崔荷潾忍不住感動表示：「很久沒來澄清湖球場了，現在變得超漂亮，回高雄真的很放鬆，冬盟有點像小明星賽，很好玩！」

崔荷潾透露超想追TWICE演唱會，卻遺憾搶不到門票。（樂天桃猿提供）

她也笑說各隊啦啦隊女孩幾乎玩成一家人：「昨天根本台灣內戰大亂鬥，對面的應援曲也會放來我們這邊跳，超熱鬧，完全是派對現場！」難得回到高雄，美食當然不能放過。被問第一件事是不是吃東西？她秒答：「一定是老周燒肉飯！」還甜蜜透露媽媽已答應親手煮雞湯幫她補元氣。談到家鄉，她感性表示：「高雄的天氣就跟高雄人一樣，永遠都很熱情！」

此次她也以「台灣山林隊」身分出席冬盟應援，陣容包括曲曲、熊霓、崔荷潾、沈珈妤、琳妲，同時也提醒粉絲，11月23日（崔荷潾）、29日（沈珈妤）、30日（琳妲）都能在場邊看到她們身影，千萬別錯過。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法