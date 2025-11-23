自由電子報
娛樂 日韓

TWICE高雄場花8800變「視線煉獄」 VIP崩潰：我來幹嘛的？

〔娛樂頻道／綜合報導〕TWICE昨、今兩天在高雄連唱兩場，預計11萬ONCE（粉絲名）擠爆世運主場館。然而熱潮之外，「視線不良」成為本次最大爭議，還傳出有粉絲因人群推擠，摔到腿部骨折，讓演唱會瞬間淪為「視線地獄」。

多名粉絲在演唱會後於Threads、IG等社群抱怨，最高票價8800元VIP區因四面台設計過近，反而變成「仰角地獄」；有人心碎表示：「坐著看不到螢幕，站著什麼都看不到，8800只聽到音樂。我哭了2小時，覺得自己像被整」、「Solo看不到，我到底買VIP為了什麼？」

甚至有自稱「矮個子」粉絲感嘆：「我這麼矮跟人家湊什麼熱鬧…早知道買看台了。」更悲劇的是，有粉絲因為人潮混亂摔倒受傷：「腳都摔斷了…到底為了什麼？」

TWICE昨、今兩天在高雄連唱兩場，卻爆出視線不良狀況。（翻攝自官方X）TWICE昨、今兩天在高雄連唱兩場，卻爆出視線不良狀況。（翻攝自官方X）

此外，座位「重複安排」更惹怒粉絲：明明收到換位簡訊卻被重複發出，還有粉絲控訴，原本C區因視線不良收到簡訊換位，換到一半發現：「我們的位置被別的粉絲坐了，發現是工作人員重複安排…最後又被換到更後面的B9最後一排！」同區也有人遇到類似狀況，多名粉絲到場才發現同一座位竟發給兩組粉絲，引發不小恐慌。

儘管抱怨聲爆量，也有不少粉絲跳出來「平反」，表示看台區其實比VIP更享受：「我6800反而視野絕佳，看舞台完全不卡」、「四面台這種設計，中高樓層看台才是王道」、「舞台太近的人其實更慘，小螢幕根本看不到。」

甚至有人上演「反向炫票」：「2800的體驗最像VIP！」老練粉絲也分享：「濱崎步、小巨蛋演唱會早就證明，看台才是真神位。」

點圖放大header
點圖放大body
