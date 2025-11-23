自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

TWICE志效現蹤高雄！輕軌旁慢跑超自律 正體中文喊話準備好了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女子天團TWICE昨天（22日）完成在高雄世運主場館第一天的演唱會，今天又要迎來第二場，對體力來說是相當大的挑戰。沒想到隊長志效今天一大早還爬起來在輕軌旁慢跑，網友忍不住大讚：「我要瘋掉了，志效給我在運動，真的是不放過任何自律的機會，真的好不可思議他們在高雄（繼續哭。」

TWICE志效在高雄輕軌旁慢跑。（翻攝自IG）TWICE志效在高雄輕軌旁慢跑。（翻攝自IG）

隊長志效早期被說比較「肉肉的」，對她的批評不少，不過近年搖身一變成了超級辣妹，展現健康美成為許多粉絲想要模仿的對象，靠的就是嚴格的自律，除了飲食控管之外，積極運動也是維持好身材的方法。

TWICE高雄場首日昨天結束。（翻攝自IG）TWICE高雄場首日昨天結束。（翻攝自IG）

粉絲或許還在睡懶覺的時候，志效已經戴著墨鏡、換上運動裝慢跑，她在IG曬出現身高雄慢跑的影片，一旁還有輕軌駛過，天空很藍、天氣很好，志效跑到一半還轉身繞了一圈、揮了揮手，心情看起來相當好。更用心的是，她以正體中文寫著：「今天的演出也已經準備好加油了。」娜璉在演出結束後，同樣有以正體中文發文：「高雄的ONCE們，今天很謝謝你們！明天也要一起玩得開心喔！明天見喔～」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中