TWICE志效現蹤高雄！輕軌旁慢跑超自律 正體中文喊話準備好了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女子天團TWICE昨天（22日）完成在高雄世運主場館第一天的演唱會，今天又要迎來第二場，對體力來說是相當大的挑戰。沒想到隊長志效今天一大早還爬起來在輕軌旁慢跑，網友忍不住大讚：「我要瘋掉了，志效給我在運動，真的是不放過任何自律的機會，真的好不可思議他們在高雄（繼續哭。」

TWICE志效在高雄輕軌旁慢跑。（翻攝自IG）

隊長志效早期被說比較「肉肉的」，對她的批評不少，不過近年搖身一變成了超級辣妹，展現健康美成為許多粉絲想要模仿的對象，靠的就是嚴格的自律，除了飲食控管之外，積極運動也是維持好身材的方法。

TWICE高雄場首日昨天結束。（翻攝自IG）

粉絲或許還在睡懶覺的時候，志效已經戴著墨鏡、換上運動裝慢跑，她在IG曬出現身高雄慢跑的影片，一旁還有輕軌駛過，天空很藍、天氣很好，志效跑到一半還轉身繞了一圈、揮了揮手，心情看起來相當好。更用心的是，她以正體中文寫著：「今天的演出也已經準備好加油了。」娜璉在演出結束後，同樣有以正體中文發文：「高雄的ONCE們，今天很謝謝你們！明天也要一起玩得開心喔！明天見喔～」

