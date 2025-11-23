自由電子報
娛樂 電視

楊祐寧「吉娃娃費洛蒙」失控外洩 男星全被迷到不行

〔記者李紹綾／台北報導〕楊祐寧、陳澤耀、劉以豪、張軒睿演出監獄職場喜劇《監所男子囚生記》，4人人日前接受台灣大哥大MyVideo專訪，分享合作趣事，陳澤耀對劉以豪的魅力無法招架，直呼女生一見鍾情一定會愛上他，「以豪那雙電力十足的眼睛，只要四目交接就會被電到」，但若要選擇交往對象，他反而選楊祐寧飾演的「吉娃娃」黑道大哥：「雖然行為不羈又看起來不好惹，但他其實有情有義、很顧家。」

《監所男子囚生記》陳澤耀（右）交往對象首推楊祐寧（左）：他很顧家。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）《監所男子囚生記》陳澤耀（右）交往對象首推楊祐寧（左）：他很顧家。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

而曾與戴立忍演出影集《訪客》的張軒睿也扛不住楊祐寧的魅力，直言女生應該一開始都會被「吉娃娃」的「費洛蒙爆棚」吸走，但內舉不避親推薦同為監所菜鳥的陳澤耀，才是女生們真正適合長久交往的對象：「他單純、古意、孝順，每件事情都是行動派，是會讓人越相處越安心的類型。」至於被點名兩次的楊祐寧，問他是女生會愛上誰？他則用角色「吉娃娃」的語氣搞笑回覆：「因、為、我、不、是、女、生，所以沒辦法回答。」笑翻全場。

《監所男子囚生記》菜鳥三兄弟陳澤耀（右起）、張軒睿、邱以太遇主任施名帥（後），在監所職場掙扎求生。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）《監所男子囚生記》菜鳥三兄弟陳澤耀（右起）、張軒睿、邱以太遇主任施名帥（後），在監所職場掙扎求生。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

《監所男子囚生記》開播前搶先釋出的主題曲《不開心就跳起來》MV，由劇中6帥劉以豪、楊祐寧、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太合體變身限定男團「監男F6」大跳監所勁舞，在首播劇情中也同樣在劇情裡秀出苦練舞姿，播出後網友又感動又爆笑，訪問中也果然上演一場「誰才是C位」的票選戰。

劉以豪（左）、陳澤耀（右）在《監所男子囚生記》大秀舞姿。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）劉以豪（左）、陳澤耀（右）在《監所男子囚生記》大秀舞姿。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

曾主演電影《不要忘記我愛你》、《白晝如焚》的劉以豪毫不猶豫把C位頒給楊祐寧：「爆發力＋角色張力，他站中間剛剛好！」張軒睿與陳澤耀則一致點名「小帥哥」施名帥，原因是「這位看似冷面毒舌的主任，其實過去本業就是Dancer」，張軒睿大讚：「他跳舞超有魅力，而且跟角色反差超大。」陳澤耀也補充：「律動、動作都到位，還會加上角色態度，太專業了。」身兼監製的楊祐寧則笑說：「我希望大家都能站在C位」，完美展現大哥風範。

《監所男子囚生記》劉以豪（左）電眼讓陳澤耀（右）招架不住。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）《監所男子囚生記》劉以豪（左）電眼讓陳澤耀（右）招架不住。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

《監所男子囚生記》講述陳澤耀飾演欠下賭債而被迫入監當監所管理員的「高志耀」，實則是當黑道老大「吉娃娃」（楊祐寧 飾）的獄中接應，他一方面被劉以豪飾演的教誨師「姜一傑」緊盯、遭施名帥飾演的監所主任「蕭文強」下馬威，一方面還要完成各種不可能任務，讓他每天都像在玩命，在混亂的監所中與菜鳥監所管理員「魚仔（張軒睿 飾）」與「中文（邱以太 飾）」掙扎求生，各自領悟生命的意義。《監所男子囚生記》每週六晚上8點在台灣大哥大MyVideo更新最新集數。

