自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

小獅子狂野開唱！澀谷昴等6年終於來台：忘不掉的演出又多一個

澀谷昴開心能夠來到台灣演出。（遠大娛樂提供）澀谷昴開心能夠來到台灣演出。（遠大娛樂提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本創作歌手澀谷昴（渋谷すばる）於昨天11月22日（六）首次登上新莊Zepp New Taipei舞台，帶來「澀谷昴 ASIA TOUR 2025-2026「Su」in TAIPEI」，正式實現他出道以來首次以個人名義在台灣開唱的心願。他以爆發力十足、極具穿透力的嗓音與舞台魅力，一口氣演唱包含新專輯《Su》收錄曲在內近20首個人創作，還特地練習中文與台語熱情問候：「大家好，我是澀谷昴～」、「食飽未 （tsia̍h-pá--buē）？」瞬間引爆現場尖叫與狂揮毛巾，氣氛從第一秒就全面沸騰。

澀谷昴在舞台上歌唱，氣勢十足，手往前指是他的習慣動作。（遠大娛樂提供）澀谷昴在舞台上歌唱，氣勢十足，手往前指是他的習慣動作。（遠大娛樂提供）

澀谷昴狂野開唱。（遠大娛樂提供）澀谷昴狂野開唱。（遠大娛樂提供）

澀谷昴曾經是傑尼斯團體「關8」的主唱，在2018年宣布單飛，展開獨立活動。昨天的演唱會甫開場，澀谷昴便火力全開，連唱三首《繋がる -Su ver.-（TUNAGARU -Su ver.）》、《Nekonome》與《人間讃歌》，直接帶領歌迷衝進他的音樂宇宙。終於如願來台，他先前在訪問中便透露自己「正全力準備，只想把最棒的舞台獻給台北」。而他也在今夜以音樂完美兌現承諾，從第一個音符到安可最後一刻都毫不鬆懈，以鐵肺般的嘹亮高音征服全場。

澀谷昴。（遠大娛樂提供）澀谷昴。（遠大娛樂提供）

從血性搖滾的《Su》到細膩深情的《さらば（SARABA）》，澀谷昴的情緒流動自然、收放自如，堅強歌唱實力震撼了Zepp New Taipei。演唱歌曲《Strike Zone》時，被現場熱烈氣氛感染的澀谷昴，不忘幽默互動：「哇，你們真的揮毛巾揮得很用力欸！唱歌的我都吃到棉絮了！」笑翻全場。緊接著《マリネ（Marine）》為本場與樂隊重新特別編曲，讓歌迷又驚又喜。

澀谷昴撕心裂肺的吶喊，讓全場歌迷看得目瞪口呆。（遠大娛樂提供）澀谷昴撕心裂肺的吶喊，讓全場歌迷看得目瞪口呆。（遠大娛樂提供）

終於能站上台北舞台，他在台上真情告白：「一直對2019年取消的台北演唱會耿耿於懷，所以今天能在這裡，我真的非常非常開心。台北，我真的很想見你們！」他提到2019年對自己是艱難的一年，但那一年推出的首張個人專輯《二歲》成為他重新出發的重要起點，「那段時光對我來說非常重要，我自己也花了非常多時間調適整理」，讓現場許多歌迷瞬間紅了眼眶。談及今年推出的新專輯《Su》，他露出微笑自賣自誇：「連我自己都覺得是很棒的作品！之後也請大家多多指教！」台下隨即爆出熱烈掌聲。

澀谷昴嘹亮的嗓音征服全場歌迷。（遠大娛樂提供）澀谷昴嘹亮的嗓音征服全場歌迷。（遠大娛樂提供）

最終段落，澀谷昴望著全場大合唱的歌迷，笑著說今晚的台北會成為他珍貴而美好的回憶：「忘不掉的演出現場又多了一個呢。」接著他溫柔地向台下致意：「明天開始，大家在看完這場演出後，都會回到各自的日常。希望今天在這裡的每一位，從明天起都能帶著快樂與幸福回到生活裡。下次再見。到下次相見的那一刻為止，我們都要一起幸福地生活下去。真的非常感謝大家。」

澀谷昴強調還會再來。（遠大娛樂提供）澀谷昴強調還會再來。（遠大娛樂提供）

全場此刻完全沉浸在他溫柔沙啞的嗓音，以及那份屬於澀谷昴的祝福之中，許多歌迷感動落淚、久久無法平復。安可曲結束後，仍有大批歌迷留在場內高喊他的名字，不願離場。澀谷昴因此再度現身舞台，向大家深深鞠躬致謝，並再次承諾：「我還會再來！」還貼心提醒「大家路上小心」，為他在台灣的首次個人演唱會畫下熱烈而動人的完美句點。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中