娛樂 電視

劉品言吃醋失控 抓包楊晴曖昧已婚熟男傻眼了

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言在TVBS影集《舊金山美容院》嫉妒心爆棚，對連晨翔初戀對象相當好奇，兩人更撞見楊晴與已婚熟男楊鎮有曖昧互動，劇情引發觀眾猜測後續發展。

楊晴（左）在《舊金山美容院》與楊鎮（右）飾演的麵包店老闆有不少情感互動。（TVBS提供）楊晴（左）在《舊金山美容院》與楊鎮（右）飾演的麵包店老闆有不少情感互動。（TVBS提供）

《舊金山美容院》開播以來，以生活化的表演方式深受觀眾喜愛，演員間自然又逗趣的默契更成為收視亮點。本週劇情，編劇兼導演的杜政哲更客串演出，透過劇組名義借林麗穎（劉品言 飾）的家拍攝。沒想到劇中林麗穎聽聞「劉品言本人」要到家裡拍戲，竟自我調侃：「聽說劉品言很胖。」劉品言的即興發揮意外製造出笑點彩蛋。

楊晴（左）在《舊金山美容院》與楊鎮（右）因合作案子開始頻繁互動。（TVBS提供）楊晴（左）在《舊金山美容院》與楊鎮（右）因合作案子開始頻繁互動。（TVBS提供）

劉品言（左）在《舊金山美容院》與連晨翔的「友情」逐漸升溫。（TVBS提供）劉品言（左）在《舊金山美容院》與連晨翔的「友情」逐漸升溫。（TVBS提供）

劉品言、連晨翔飾演的林麗穎與江之浩，長期維持「友達以上、戀人未滿」的微妙關係，兩人出現微妙變化。當江之浩聊起臨臨早餐老闆的難忘故人時，意外勾起林麗穎對江之浩初戀對象的好奇心，不停追問「是誰？」曖昧互動讓觀眾敲碗：「請趕上現實生活的進度啦！」

劉品言（左）在《舊金山美容院》以角色調侃「劉品言」有點胖。（TVBS提供）劉品言（左）在《舊金山美容院》以角色調侃「劉品言」有點胖。（TVBS提供）

導演杜政哲驚喜客串《舊金山美容院》，與劉品言有逗趣互動。（TVBS提供）導演杜政哲驚喜客串《舊金山美容院》，與劉品言有逗趣互動。（TVBS提供）

《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

