金馬慶功》潘客印骨裂奪金馬 「跛腳領獎」遭2金鐘得主攙扶：我好像太后

〔記者李紹綾／台北報導〕導演潘客印以《我家的事》抱回金馬62「最佳改編劇本」，他因腳骨裂穿戴輔助器「跛跤」，上台領獎被2位金鐘得主姚淳耀、藍葦華一左一右攙扶上台，今（23日）凌晨出席慶功宴，他打趣自嘲：「我覺得我好像太后一樣。」引起全場大笑。

潘客印的感言中提到，未來會繼續寫劇本，被問想嘗試哪一類型的劇本，他表示想進階挑戰「拍別人寫的劇本」，想朝幽默喜劇方向努力，「我自己本人也不是很黑色，希望可以搏君一笑」。

潘客印（右）以《我家的事》抱回金馬62「最佳改編劇本」，左為曾敬驊。（記者潘少棠攝）

《我家的事》入圍8項大獎，最終抱回2座金馬（最佳改編劇本、最佳男配角），身為導演兼編劇的潘客印，被問是否還滿意這成績，他說：「有得獎就很開心，因為金馬獎…從小就是夢想。」他還分享上台最震撼的一刻，是看到頒獎人劉若英站在面前，兩人先前曾合作影集《忘了我記得》，「我覺得她頒這個獎給我，意義很深刻。她又是那個表情，在台上偷偷用台語跟我說一句『麥哭（別哭）。』，我發現我在台上比想像中還要不緊張」。

潘客印形容此刻心情像「畢業典禮」，既完成作品、又和劇組團圓，他說：「我很以我的作品為傲，也以所有的工作人員、演員們為傲。」儘管被提醒電影還在上映，他也說自己隔天還會去跑映後，「每天還是會有場次啦」。

潘客印領獎時的感言講得相當沉著，外界以為他的感言準備很久，但他坦承其實是當天早上才寫的，「根據之前的經驗，前一天晚上背，睡一覺之後，大腦會幫你整理好，才比較容易講出來」，但沒想到他一上台卻順順唸完，「我竟然都有講出來耶！就很LUCKY」，他說因為要謝謝的人太明確，加上改編劇本的脈絡好記，「所以我都記起來了」。

