金馬慶功》張震二度稱帝3間廟加持！竟自掏腰包買順澤宮神帽

〔記者廖俐惠／台北報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮昨天（22日）落幕，張震以《幸福之路Lucky Lu》二度稱帝，目前與劇組告假的他才回來3天就去了3間宮廟，還買了6頂埔鹽順澤宮的帽子給來自國外的劇組團隊們，真的是有被加持。他現在最想睡到自然醒，能夠有時間好好休息。

張震在紅毯受訪時，透露自己的Lucky物是從廟裡拜拜拿到的糖果，他今天在慶功宴上透露，自己每天都會去家裡附近的土地公廟「下內埔福安宮」拜拜，南港聖母宮也很常去，今天帶著糖果則是南港奉天宮，「我要強掉，我去拜拜都是求平安、身體健康，奉天宮拜完，我順手拿了一個糖果。」被問到會不會把糖果放在獎盃旁邊？他笑說當然會，也可能會放在LABUBU旁邊，而且不能吃掉。

請繼續往下閱讀...

張震以《幸福之路Lucky Lu》金馬稱帝，出席慶功宴。（記者胡舜翔攝）

昨天張震的妻女在台下被拍到，被問到妻女加持是不是也是一種Lucky物？張震大笑說：「這當然是絕對的！」至於女兒有什麼反應，張震表示，只看到女兒很開心，「有可能是她們在，整個氣氛滿特別的，我常常會帶她們一起去工作，拍《幸福之路Lucky Lu》中間因為遇到聖誕節跟跨年，我們都一起在那邊度過，我想我小孩認識我的工作。」

這次拿獎，他坦言心態確實不同，今天真的是非常開心，且不光是他拿獎，電影也獲得好成績，讓他十分嗨。張震也分享，以前壓力大反而緊張到很難演，自己在演《幸福之路Lucky Lu》時很舒適、自在，認為《幸福之路Lucky Lu》就是最棒的狀態，「其實我大可以不用演，我不是缺很多錢，演戲就是要好玩，讓自己可以享受演戲的過程，這是我繼續的動力。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法