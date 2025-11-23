自由電子報
娛樂 電影

《我家的事》等片獲金馬獎 台中市與有榮焉

台中市府協拍電影「我家的事」，在第62屆金馬獎中大有斬獲，其中，演員曾敬驊（見圖）奪得最佳男配角獎。（台中市府提供）台中市府協拍電影「我家的事」，在第62屆金馬獎中大有斬獲，其中，演員曾敬驊（見圖）奪得最佳男配角獎。（台中市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕第62屆金馬獎昨（22）日晚間頒獎，由台中市補助及協拍的多部作品勇奪最佳視覺效果、最佳音效、最佳動作設計、最佳改編劇本與最佳男配角等重要獎項。得獎作品包括《96分鐘》、《小蟲蟲大冒險》、《恨女的逆襲》及協拍作品《我家的事》；而《我家的事》的曾敬驊更獲最佳男配角。

電影「我家的事」為台中協拍作品，獲最佳改編劇本。（台中市府提供）電影「我家的事」為台中協拍作品，獲最佳改編劇本。（台中市府提供）

《96分鐘》由導演洪子烜執導，以高鐵列車上的突發危機為核心，而高鐵列車是劇組在中台灣影視基地搭建1:1高鐵車廂，全片超過九成於台中拍攝，奪下此屆金馬獎最佳視覺效果。

《小蟲蟲大冒險》由《麥兜故事》導演袁建滔操刀，以幽默視角描繪小蟲誤闖城市的冒險旅程，並勇奪最佳音效。全片逾７成場景取材自台中，包括秋紅谷、柳川等地，以動畫方式呈現城市獨特的自然與都會氛圍，使台中意象躍上大銀幕。

《恨女的逆襲》為導演李宜珊首部劇情長片，由陳嘉玲、黃泰維獲得最佳動作設計獎。劇組於水湳市場、朝陽科技大學、南天宮等地拍攝，融入濃厚的台中生活步調，作品風格鮮明。

協拍作品《我家的事》以家庭關係為主軸，包辦本屆金馬獎最佳改編劇本與最佳男配角（曾敬驊）。劇中多處場景於台中拍攝，城市街景與生活質地成為支撐劇情的重要元素。

新聞局表示，市府將持續擴大影視扶植量能、優化行政協拍流程。

