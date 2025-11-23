耶誕老公公不在家！鄭雙雙聽麥可布雷歌曲最有感覺 鄭宜農過敏氣喘險失聲

〔記者陳慧玲／台北報導〕迎接12月，總有許多耶誕節相關活動，台北流行音樂中心「耶誕老公公不在家」主題回歸，除了有「耶誕音樂嘉年華」，也會有「小鎮市集」系列活動。

北流的「耶誕音樂嘉年華」，12月20、21日將在SUB登場，包括馬念先、午夜乒乓、共振效應、Optical Orca 光學虎鯨、野巢Nosu，以及金曲歌后鄭宜農，還有入圍過金曲和金音獎的鄭雙雙等都將接力獻唱。

鄭雙雙非常期待耶誕嘉年華演出。（北流提供）

對於耶誕節之前的演出，鄭雙雙興奮表示：「我超級期待！耶誕節是我每年最喜歡的節日，而且這次要用Full Band跟大家見面，真的等不及了！」她也談到：「Michael Bublé（麥可布雷）的歌一下，整個耶誕氣氛就回來了！」

鄭宜農說：「耶誕節是我最喜歡的節日，很開心能在年末和大家一起在節慶氛圍中度過一天。」她也回憶去年耶誕同樣有演出，但因過敏性氣喘導致喉嚨咳到幾乎不能唱，「那時候發現自己真的不能沒有唱歌，很感激能好好站在台上的每一個時刻。」

鄭宜農很喜歡耶誕節。（北流提供）

除了演唱會，另外12月13、14日在北流文化館常設展率先登場的暖場活動是「耶誕小鎮暖身派對：行動代號—麋鹿大集合」，相關售票資訊可上北流官網查詢。

