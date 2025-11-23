自由電子報
范冰冰奪金馬影后！工作室賀文提「寶島」卻秒刪掀討論

范冰冰憑藉《地母》中「鳳音」一角奪下影后。（資料照；海鵬提供）范冰冰憑藉《地母》中「鳳音」一角奪下影后。（資料照；海鵬提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕第62屆金馬獎昨（22日）熱鬧落幕，今年最佳女主角競爭激烈，被外界形容為「最難預測的一屆」。入圍者包括方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲與范冰冰，各個來勢洶洶。最後由主演《地母》的范冰冰奪下影后，導演張吉安代替上台領獎，並以電話連線方式讓范冰冰致詞。不過她的工作室在微博發出的「榮獲來自寶島的最佳女主角」貼文，卻在之後悄悄消失，引發關注。

范冰冰工作室發文卻未提「金馬獎」。（翻攝微博）范冰冰工作室發文卻未提「金馬獎」。（翻攝微博）

范冰冰獲獎後，工作室第一時間在微博祝賀，內容指出她以《地母》中的「鳳音」一角獲獎，並形容角色象徵土地的生命力與女性意識的覺醒，每個眼神與動作都蘊含強烈情感，深具張力。

貼文也寫道，感謝評審與劇組夥伴的支持，更感謝所有理解鳳音這個角色的觀眾，認為這座獎項不只屬於范冰冰，更是對所有努力在影視領域耕耘者的一種肯定。工作室強調，范冰冰未來會持續以敬畏之心挑戰更多角色，用作品回應大家的期待。

不過今（23）早，有網友發現該篇貼文已被撤下，成為外界討論焦點。

