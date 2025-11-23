自由電子報
娛樂 電影

金馬慶功》曾敬驊奪金馬哭到「失憶」 吐最大遺撼...感情現況全說了

〔記者李紹綾／台北報導〕金馬62昨晚落幕，曾敬驊以《我家的事》拿下最佳男配角，首次鍍金的他當場潰堤，一度哭到說不出話，從台上哭到後台。直到凌晨現身慶功宴，情緒才稍稍緩和。但讓他遺憾的是，典禮後仍沒能如願和前來觀禮的父母合照。

《我家的事》慶功，曾敬驊幫粉絲簽名。（記者潘少棠攝）《我家的事》慶功，曾敬驊幫粉絲簽名。（記者潘少棠攝）

曾敬驊坦言，這是近年來情緒最失控的一次，「很久沒有這個樣子了，因為我平常生活中比較冷靜一點」，自招小時候外號是「愛哭欸」，「跟我現在很不像，是我奶媽取的，我小時候真的很愛哭。」他打趣形容得獎當下「整段失憶」，連自己在台上哭到拭淚、手上都是淚還伸手和張孝全握手，他都完全不記得，「那段我已經沒什麼記憶了」。

典禮一結束，曾敬驊第一件事就是與爸媽通電話，想和他們拍一張合照，沒想到希望竟落空，「每一次首映會、典禮，他們都有來看，可是我沒有一次跟他們拍到照，不是我不想跟他們拍，我每次跟他們講的時候，他們可能會害羞或是怕會打擾我，所以他們每次一參加完就回宜蘭」，這回也不例外，他打電話過去時，爸媽已到台北車站，準備搭客運回家，「他們明天應該是要開店」，被問家中經營的早餐店是否會因他得獎而免費招待，他笑說：「這個我不知道。」至於是否會回家幫忙？他回說：「明天應該沒辦法，可能要補眠一下。」

感言中曾敬驊提到想帶爸媽去旅行，因為他們從沒出過國。問到想去哪，他說：「先近的，不知道他們習不習慣坐飛機。」他透露媽媽連護照都沒有，「都在忙早餐店。我們家有5個小孩，我排第4，有3個姊姊、1個妹妹」，其實他兩年前就提過想帶爸媽出國，但一直喬不到時間，「我這幾年比較忙一點，很少時間可以空出來」。

曾敬驊以《我家的事》拿下最佳男配角，從台上哭到後台。（記者胡舜翔攝）曾敬驊以《我家的事》拿下最佳男配角，從台上哭到後台。（記者胡舜翔攝）

得獎後，曾敬驊在家庭群組打了一大段話感謝家人們的支持，他說：「我們家比較不太說一些很煽情的話，但該表達出來的，我有在練習」，他預測爸媽等訊息看到後，大概也是淡淡說句「你很棒、繼續加油」，他說：「他們也算是那話短說的那種，比較不會表達出來。」談到感言，他笑說這次完全沒準備，因為之前以影集《不良執念清除師》入圍金鐘58戲劇節目男主角獎，「我寫了沒得，這次乾脆不寫，加上最近很累、很忙，想說就順其自然」。

至於感情方面，曾敬驊難得鬆口，單身一年多，「有在認識一些對象，還沒穩定，努力中」，對方是圈外人，其餘細節則笑而不答。他自招平常很宅，圈內好友大概就剩朱軒洋、王淨、詹懷雲，「我覺得朋友不用多」，他特別感謝「自己的勇敢」。他說，入行至今最勇敢的事就是拍戲本身，「我本來的個性沒辦法在很多人面前表達，每一次挑戰都是一種勇敢」。

