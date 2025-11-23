自由電子報
娛樂 電影

金馬慶功》高伊玲「廝殺到最後」敗給范冰冰 得知評審內幕驚喊：怎麼可能！

〔記者李紹綾／台北報導〕高伊玲以《我家的事》角逐金馬62最佳女主角，金馬執委會執行長聞天祥透露，高伊玲與范冰冰「廝殺到最後一輪」，最終由范冰冰勝出。高伊玲會後出席慶功宴，得知時驚喊：「真的喔？嚇死了，怎麼可能只差一票！」她說，一直到剛剛才知道內幕，「我覺得我已經得獎了，有家人在，就是得全世界最大獎」。

外界以為高伊玲會失落，但她再三否認：「沒有，因為真的沒有預期自己一定會得獎。」還說沒拿獎反而能給自己更多動力，「好好觀察其他演員的特質跟優點，再精進自己」。她也笑說，《我家的事》裡的「一家人」一路從紅毯「帥到明年」，每一次的尖叫、撕吼都是真情流露，留下美麗的回憶，「我們都是真的、用盡全力，超棒，今天晚上超棒」。

《我家的事》慶功，左起為黃珮琪、藍葦華、朱羿銘、曾敬驊、潘客印、高伊玲、姚淳耀。（記者潘少棠攝）《我家的事》慶功，左起為黃珮琪、藍葦華、朱羿銘、曾敬驊、潘客印、高伊玲、姚淳耀。（記者潘少棠攝）

同片演員雖然多數「摃龜」，但全都沉浸在曾敬驊、潘客印兩人得獎的喜悅裡。與曾敬驊同爭男配的姚淳耀表示，參加典禮很開心，心情不緊張反而很平靜，「聽到敬驊得獎很開心，下一秒就看到他哭了耶！就覺得很可愛」。藍葦華也說：「敬驊得的時候，他埋在我身上哭，很感動，我也很想哭，因為覺得像我得了。」被問衣服是否哭到濕，他笑說完全不介意，還補上一句：「我很希望他得，也希望淳耀得，很希望開雙蛋黃。」

朱羿銘在《我家的事》飾演曾敬驊小時候，他也感動到差點落泪：「我本來以為看到誰得獎會開心，但看到哥哥哭，我其實也快哭了，很感動。」曾敬驊則回應：「其實這個獎是我們一起拿的。」

黃珮琪則哭得最慘，她說：「看到他們兩個上台，我哭到沒辦法自己。」更趁機向「媽媽」高伊玲告白，回憶5、6年前拍導演潘客印的第一部短片《姊姊》時，就想對她說的話：「這6、7年，她的作品一直陪伴著我長大。」雖然沒上台講出來，但仍在台下完成心願，「很感動，像在作夢」。

