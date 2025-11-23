自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

高慧君險失明 罹病7年學會跟自己和解

高慧君因甲狀腺功能低下，引發罕見單眼斜視，專家指出，甲狀腺低下，較常出現在女性、大於65歲的老年人族群。（翻攝自高慧君臉書）高慧君因甲狀腺功能低下，引發罕見單眼斜視，專家指出，甲狀腺低下，較常出現在女性、大於65歲的老年人族群。（翻攝自高慧君臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕歌手高慧君多年前因甲狀腺功能低下引發罕見單眼斜視，近期連動3次手術卻爆出恐失明。

2021年時高慧君出現甲狀腺功能低下，引發眼睛斜視等病狀，她曾2度手術治療單眼斜視，術後未完全痊癒，視力僅恢復8成，近日連動3次手術驚爆恐失明，因而學會釋放壓力與甲狀腺亢進共存，面對命運她選擇勇敢面對。

22日晚間高慧君在臉書發文坦言7年多了，因為疾病，因為壓力，除了工作，極少出門，但表示家也有美麗的河景，但沒有人聲鼎沸，「我以為自己極度適合安靜的在16樓看河景，沒想到，我也可以在人群中，坐在河邊，喝著還不錯的紅茶，安靜的看著眼前的一切。」

高慧君說，她感受紛雜中，自己內心的寧靜，跟自己和解，帶自己出門，坦言也挺好的。」

根據衛福部玉里醫院衛教資訊指出，甲狀腺低下約佔人口比例0.5至18%，且較常出現在女性、大於65歲的老年人、自體免疫疾病的病人如第一型糖尿病。

常見症狀包括容易疲憊、怕冷、頭髮乾燥易落髮、便秘、黏液性水腫。除此之外也容易出現身心症狀，例如沮喪、憂鬱、思考變慢、記憶力變差、興致低落、性慾減少、食慾下降等。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中