金馬慶功》《左撇子女孩》代表台灣出征奧斯卡！李安大讚有機會「非常好看」

〔記者許世穎／台北報導〕第62屆金馬獎昨完美落幕，導演李安凌晨現身《左撇子女孩》慶功，早在紐約就已看過該片的他大讚電影可愛、流暢，「行雲流水，非常好看的一個電影！」

提到電影代表台灣出征奧斯卡最佳國際影片，李安看好表示「搞不好有機會喔！」對於跑獎季是否能傳授一兩招感恩導演鄒時擎？李安表示，要看背後的片商。

他當年以《臥虎藏龍》勇奪奧斯卡最佳外語片（國際影片前身），直說背後的索尼經典電影（Sony Pictures Classics）很幫忙，聽到《左撇子女孩》背後是Netflix，一度聳肩，隨後表示「也許這部片很特別！」

榮獲金馬獎最佳新演員的《左撇子女孩》今開心慶祝。（記者許世穎攝）

李安認為好消息是Netflix的總管是台灣人，在坎城看完片還有跟李安說「想到你年輕的時候」，認為對方很感動，「也許他會很賣力（推）」。

李安也形容片中葉子綺和拿下最佳新演員的馬士媛一個可愛，一個有爆發力，詢問馬士媛後得知她是第一次演戲，更讚「好選角！」

先前馬士媛接受本報專訪時曾說在金馬獎最想看見李安導演，今也趁機告白：「李安導演所導出來的演員，眼睛可以說話！」直說自己最喜歡的是梁朝偉 。李安則說「光用眼神演，演不出來，只是你東西夠了，就會自己流出來。運氣好碰到好導演，抓這個戲，不然演了白演。」

由於李安抵達慶功宴已是凌晨4點多，直說讓9歲的葉子綺等候不好意思 ，更說上一個讓孩子等候的例子就是以《小曉》拿下影后的林品彤，當場表示「搞不好妳會得影后！」葉子綺也甜喊「好謝謝你可以來這邊」，李安當場回她「謝謝妳等我！」更大讚她很可愛，「她那個片段真的，什麼演員都輸她！」

