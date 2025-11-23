2026最旺生肖出爐 事業財運雙雙攀頂 你上了嗎？

2026年為火馬年，5生肖財運旺旺。（資料照，記者王孟倫攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年已進入尾聲，接下來要迎來的2026年在命理專家眼裡是能量強勁的「火馬年」，在農曆上2026年為丙午年，命理專家小孟老師指出，新的年度中生肖整體流年會感覺強烈變動，運勢也像坐雲霄飛車一樣忽高忽低，有些人必須面對挑戰；有些人則有貴人相助，小孟老師特地列出財運、事業前5名生肖。

第5名：羊

生肖羊的人如果想開啟新的機會，要把握3月與9月這兩個適合主動表現的月份。上半年可以多花時間調整工作流程與改善人際互動關係，為下半年的成功打下基礎。「穩紮穩打」是羊兒這一年成功的關鍵。

2026年羊兒的財運保持穩定，正財收入可靠。2月與8月將會出現投資機會，切記操作務必謹慎，避免貿然進入自己不熟悉的領域。另外，4月需要特別留意小額支出與交際開銷，切勿讓「小錢」持續地流失。5月與11月屬於資金變動較大的時期，建議保守一些會比較安心。年終有機會拿到獎金或回收資金，建議先將這筆錢存起來，規劃長期理財，以確保財富穩健增長。

第4名：狗

生肖狗的人在工作上將迎來多個展現自我的好時機，特別是3月與10月，適合積極參與活動或會議，並結識新朋友，拓展人脈。其中，5月更是事業發展的重要關鍵點，應把握機會衝刺。

狗寶們年底需格外注意合約與協議內容，避免因為一時的疏忽而埋下後續問題。雖然整年順利，但細節處仍需謹慎。好消息是，年底有機會獲得主管的肯定，屆時也是狗寶開始思考未來職涯或進修方向的絕佳時機。

財運方面狗寶2026年表現不錯，正財收入穩定可靠。在投資方面，過年後的2月，以及8月、9月將會出現不錯的投資機會，建議保持冷靜，仔細評估後再行決策。在年底前應預留備用金，以應對不時之需。同時，11月與12月非常適合存錢與安排長期理財規劃。

第3名：蛇

屬蛇的人在上半年應著重於打好基礎、整理工作流程。特別是從3月到5月，事務將會增多，必須有條理地安排行程，才能避免手忙腳亂。

新年度有許多爭取升職或進修的好時機，包括3月以及年底的10月、11月、12月。年底也適合嘗試跨領域合作，但專家特別提醒，在簽約之前，務必將責任和權利界定清楚，以免產生不必要的糾紛。

人際關係方面，蛇蛇須在六月提高警覺，小心人際問題或有小人暗中使絆。此時應保持冷靜，並將所有重要事項記錄下來，以保障自身權益。

2026年蛇蛇的財運，屬於穩定型，正財收入可靠，但仍需控制開支。2月與8月可能有突發支出，需提前做好預算控制，並準備備用金。投資方面，應盡量避開高風險產品。若春季想進行短期操作，事前評估風險的重要性不言而喻。

第2名：豬

屬豬的人2026年在工作方面，將迎來穩定的發展。4月與9月是提升自我的關鍵月份，非常適合學習新技能或重新規劃職涯方向。這一年有機緣與其他部門或不同領域展開合作，為自己爭取更多資源。

當遇到困難時，特別是在6月，務必保持冷靜處理，避免意氣用事，惹禍上身。

此外，豬豬的財運表現平穩可靠，正財收入穩定無憂。然而，2月與8月需特別警惕突發的開銷，避免隨意借錢給他人或因衝動消費導致財務緊張。年中有機會獲得獎金，5月與11月也有小筆額外收入進帳。

第1名：猴

屬猴的人在工作面將迎來許多變革與突破機會，適合採取分期推進的策略。上半年應專注於打穩基礎，下半年則會逐步落實新計畫。過年後的3個月是提出新提案的絕佳時機，若在6月遇到挑戰，可以透過調整溝通方式來化解。

2026年猴寶在財運方面保持穩定中帶成長的空間，正財收入穩固，偶爾還會有額外的進帳。然而，年初仍需謹慎理財，1月與4月可能同時出現新的投資方向與突發開銷，建議年初就先準備好應急基金，並優先清償高利息債務。

此外評估投資的好時間點落在2月、8月和9月。直到2026年底財運才能撥雲見日、相對明朗，這段時間適合累積儲蓄與規劃長期資產配置。

