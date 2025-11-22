自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）金馬62》張震打敗張孝全「二度封影帝」！甜謝太太、演員爸爸張國柱

張震以《幸福之路》獲得金馬62最佳男主角。（新聞攝影組攝）張震以《幸福之路》獲得金馬62最佳男主角。（新聞攝影組攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張震以《幸福之路》打敗張孝全、藍葦華、許瑞奇和柯煒林，獲得金馬62最佳男主角，這是他第二度獲得金馬影帝。他上台時感謝太太和女兒，笑說「她們滿辛苦的，因為我常常不在家」，並把獎項獻給家人，包括同為演員的爸爸張國柱，「他帶我進入、認識電影。」並稱自己從13歲出道至今，一直不斷相信電影、熱愛電影，未來也會持續下去。

張震把獎項獻給家人，包括同為演員的爸爸張國柱。（新聞攝影組攝）張震把獎項獻給家人，包括同為演員的爸爸張國柱。（新聞攝影組攝）

他也感謝所有入圍者，認為今年評審獎項很難評，因他看了片段，有各種類型、不同表演，每個入圍者都很棒。但他認為這回在《幸福之路》的演出，是用一種非常放鬆狀態演戲，因他在紐約拍戲的兩個月，「我就是戲裡角色，全心全意投入在裡面，不管今天有沒有拿這個獎，都盡力而為，做好我的部分。」

張震以《幸福之路》打敗張孝全、藍葦華、許瑞奇和柯煒林，獲得金馬62最佳男主角。（台視提供）張震以《幸福之路》打敗張孝全、藍葦華、許瑞奇和柯煒林，獲得金馬62最佳男主角。（台視提供）

他也感謝電影團隊，包括導演寫了這麼棒的故事，也謝謝攝影師，「不管我怎麼做怎麼演，都可以準確抓住我一點點小小眼神，每次看到這點眼神都很安慰，我的表演有被放大，可以傳遞出去給觀眾看到，很安慰。」他說電影是個團隊的製作，每個人都很重要，沒有大家的努力，看不到他的表演。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中