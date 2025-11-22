（影）金馬62》張震打敗張孝全「二度封影帝」！甜謝太太、演員爸爸張國柱

張震以《幸福之路》獲得金馬62最佳男主角。（新聞攝影組攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張震以《幸福之路》打敗張孝全、藍葦華、許瑞奇和柯煒林，獲得金馬62最佳男主角，這是他第二度獲得金馬影帝。他上台時感謝太太和女兒，笑說「她們滿辛苦的，因為我常常不在家」，並把獎項獻給家人，包括同為演員的爸爸張國柱，「他帶我進入、認識電影。」並稱自己從13歲出道至今，一直不斷相信電影、熱愛電影，未來也會持續下去。

張震把獎項獻給家人，包括同為演員的爸爸張國柱。（新聞攝影組攝）

他也感謝所有入圍者，認為今年評審獎項很難評，因他看了片段，有各種類型、不同表演，每個入圍者都很棒。但他認為這回在《幸福之路》的演出，是用一種非常放鬆狀態演戲，因他在紐約拍戲的兩個月，「我就是戲裡角色，全心全意投入在裡面，不管今天有沒有拿這個獎，都盡力而為，做好我的部分。」

張震以《幸福之路》打敗張孝全、藍葦華、許瑞奇和柯煒林，獲得金馬62最佳男主角。（台視提供）

他也感謝電影團隊，包括導演寫了這麼棒的故事，也謝謝攝影師，「不管我怎麼做怎麼演，都可以準確抓住我一點點小小眼神，每次看到這點眼神都很安慰，我的表演有被放大，可以傳遞出去給觀眾看到，很安慰。」他說電影是個團隊的製作，每個人都很重要，沒有大家的努力，看不到他的表演。

