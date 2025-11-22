金馬62》IG被導演撿到！《左撇子女孩》馬士媛奪新演員獎

馬士媛以《左撇子女孩》拿下一生只有一次的最佳新演員獎。（新聞攝影組攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕馬士媛以《左撇子女孩》叛逆姊姊「宜安」擊退《失明》劉敬、《恨女的逆襲》林怡婷、《眾生相》張迪文、《進行曲》牧森，拿下一生只有一次的最佳新演員獎，她聽到自己得獎時，表現落落大方，盼角色能帶給觀眾力量。

馬士媛憑藉充滿爆發力與層次的精湛演出，先前已勇奪第36屆斯德哥爾摩國際影展最佳女演員，替台灣電影歷史寫下嶄新一頁，今晚在金馬獎上風光拿獎；她在《左撇子女孩》飾演早熟叛逆的主角，在青春混亂探索自我，在和蔡淑臻和前輩的對手戲，呈現角色複雜性，展現大將之風。

馬士媛憑藉充滿爆發力與層次的精湛演出，先前已勇奪第36屆斯德哥爾摩國際影展最佳女演員。（新聞攝影組攝）

馬士媛表示謝謝劇組所有人，謝謝朋友，「謝謝大家陪伴我所有人生階段，最後還想謝謝產業，讓我找到屬於自己熱愛的事，才能站在這台上。」她分享，最近影響自己很深的一段話，「很多時候，重點不是在於我們是誰，想要傳達的故事是什麼，還有真誠的心，我會帶著這段話，真誠善良的好好的走下去」。

馬士媛在拍攝《左撇子女孩》前沒有任何戲劇作品，因緣際會下被導演鄒時擎在IG看見她的帳號，主動邀她試鏡，在正式開拍的一場哭戲中展現出強烈的情緒張力與爆發力，讓導演直呼「挖到寶」。

