娛樂 最新消息

陳匡怡頒獎夜再開腔！爆張孝全追求未果「我根本不想承認」

金馬之夜，陳匡怡（左）再爆張孝全當年追求未果內情。（本報組合資料照）金馬之夜，陳匡怡（左）再爆張孝全當年追求未果內情。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台大五姬之一「國企匡」陳匡怡曾大方承認「張孝全當年追求但沒追到」掀起熱議。適逢第62屆金馬獎頒獎典禮，張孝全今（22日）出席典禮3度角逐影帝王位，陳匡怡則於稍早再度開腔，親自還原當年張孝全「主動接近她」的內幕，揭露這段被外界猜了10多年的關係。

陳匡怡社群全文。（翻攝自臉書）陳匡怡社群全文。（翻攝自臉書）

陳匡怡表示，2014年間一位戲劇監製方可人透過經紀公司與她洽談合作，對方更透露讓張孝全開條件許願「希望女主角是陳匡怡」，更透過不同管道打聽能否取得她的電話，最終2人因此認識。爾後，陳匡怡看到張孝全受訪談及喜歡拍戲的原因，其中一項是「能實現現實中不可能的戀愛」，讓她直覺被接近確實基於某種「夢中情人的想像」。

面對這段被放大討論多年的「緋聞」，陳匡怡吐露心聲表示當年因狗仔偷拍與報導失真，她因此選擇沈默三緘其口，「要不是被偷拍亂寫跟他相關的鬼話，我根本不想承認被他追求過呢？」她強調，10多年來自己始終替相關人士「維護面子」，因此壓下許多對自己較有利的事實，如今選擇公開是希望讓外界知道真相，留言區也意外湧入許多網友熱烈討論。

