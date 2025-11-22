金馬62》《隱蹟之書》抱走最佳紀錄片！導演是侯麥「御用剪輯」

導演雪美蓮以《隱蹟之書：重寫自我》在今晚率先奪下最佳剪輯，接著抱走最佳紀錄片大獎。（台視提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕香港出生的導演雪美蓮以《隱蹟之書：重寫自我》在今晚率先奪下最佳剪輯，接著抱走最佳紀錄片大獎；導演雪美蓮以廣東話致詞，謝謝金馬評審的青睞。

雪美蓮是法國新浪潮導演侯麥「御用剪接師」，曾為法國電影大師艾力克侯麥剪輯《花都無間》、《秋天的故事》、《夏天的故事》、《綠光》等名作，還曾剪輯《盲山》、《歸途列車》，過去也曾以《明月幾時有》入圍金馬獎最佳剪輯。

《隱蹟之書：重寫自我》以父親留下的手稿與影像為線索，追尋家族歷史的記憶，探究難以言喻的家庭傷痕，與觀眾一同深入私密又普遍共鳴的旅程。她表示拍《隱蹟之書：重寫自我》就是想找出答案，獻給已過世的哥哥，能拿下兩獎非常感謝；一旁的監製鄺珮詩表示自己心跳很厲害，感謝香港團隊，從中學到很多東西，也感謝父母，謝謝大家的信任。

雪美蓮透過《隱蹟之書：重寫自我》希望呈現的不單是對自己身分的探求，也是關於家族歷史重塑的過程，被她形容是一場尋根之旅。

