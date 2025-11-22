洪小喬跌倒缺席大巨蛋民歌演唱會 致敬已故音樂人場面動人

許淑絹（左）、林佳蓉搭檔唱經典民歌。（中華音樂人交流協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由中華音樂人交流協會主辦的「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會，今（22日）在大巨蛋馬拉松接力唱，74組歌手演唱超過122首歌，原本洪小喬要唱開場，但前幾天在家不慎跌倒，家人送醫後，目前在家休養，今天臨時由「擎天七美」校園美女演唱她的成名作《愛之旅》、《你說過》等歌曲，今天多組歌手也從美國特別返台獻唱，讓歌迷也久違聽到鄭麗絲唱《何年何月再相逢》，以及林佳蓉、許淑絹搭檔演唱《愛的真諦》。

除了一首首經典民歌，另外「灣聲樂團」也在李哲藝指揮領軍下，特別為24位已故音樂人編串代表作的「經典演奏組曲」向潘安邦、鄭華娟、梁弘志、林秋離、何厚華、李泰祥、陳志遠、韓賢光等多位音樂人致敬；另外也演奏《最後一夜》，重新編曲，獻給日前驟逝的金曲編曲大師屠穎等11位音樂人，民歌走了50年，卻有許多傑出音樂人一一離開，也是歌手們最感傷的地方。

請繼續往下閱讀...

演唱會上致敬屠穎等已故傑出音樂人。（中華音樂人交流協會提供）

唱《廟會》時台上出現濃濃民俗色彩。（中華音樂人交流協會提供）

唱到《廟會》時，謝宇威及廖柏青、詹育彰、周秉鈞、林隆璇、楊培安等多位大學城歌手出場合唱，台上則結合台灣鄉土民俗信仰及傳統樂器，充滿濃濃廟會氣氛。另外馬毓芬、范怡文也合唱《那些日子以來》等動聽歌曲。

馬毓芬（左）、范怡文牽手合唱《這些日子以來》。（中華音樂人交流協會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法