哈孝遠與啦啦隊女孩互動無邊界 妻怒：再過去就攝護腺

〔記者馮亦寧／台北報導〕籃球球星轉型成藝人的哈孝遠，經常受到各大綜藝節目邀請，她與空姐老婆「瑄瑄」劉凡瑄近日在《11點熱吵店》聊到夫妻相處，瑄瑄大抱怨哈孝遠對女生完全沒有「邊界感」，只要在工作上遇到美女，就會親切熱絡甚至互換聯絡方式，更誇張的是還會積極追蹤女生並按讚，氣得瑄瑄說：「你那個中間有紅線，再過去一點就是攝護腺了」。

瑄瑄認為男女之間相處，尤其是自己有家庭的時候，更要守住心中的紅線，不能太過親密。她表示已經多次提醒過哈孝遠真的應該要保持自己心中的紅線，但哈孝遠總以「基本禮貌、禮尚往來」為自己的行為開脫。

瑄瑄（右）在節目上抱怨哈孝遠跟女星相處沒有謹守心中的紅線。（翻攝自YouTube）

哈孝遠則大呼冤枉並澄清，很多情況都是工作需求，有時候錄影現場會找啦啦隊，大家在開新的氣氛下工作，觀眾也有好評，因此工作結束之後，如果對方發了限時動態，給個讚，哈孝遠認為非常合理。他更自嘲當藝人多年，社群追蹤只有2萬多人，調侃自己：「我們稍微蹭一下也沒問題啦」。

瑄瑄聽完哈孝遠的說詞立刻吐槽，老公每次都會傳「啾啾」貼圖給女生，讓她特別生氣。

