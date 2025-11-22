自由電子報
娛樂 最新消息

（影）金馬62》潘客印《我家的事》奪最佳改編劇本：電影讓我幸福

潘客印以《我家的事》獲金馬62最佳改編劇本。（新聞攝影組攝）潘客印以《我家的事》獲金馬62最佳改編劇本。（新聞攝影組攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕潘客印以《我家的事》獲金馬62最佳改編劇本，他因骨裂被攙扶上台，領獎時提到，這部電影改編自他的第一部短片《姊姊》，「這個故事其實也是改編自於我真實的人生故事」，所以他常常在想，「到底是人生的劇本難寫？還是電影的劇本難寫」，每當寫電影劇本卡關的時候，他就會想想自己人生，「這個劇本我也是寫到3、40年了，一直寫到了現在

潘客印感謝電影投資人之一的林昱伶，笑說這位前輩的出現，「從天上飛下來、抱著一堆錢來投資這個劇本，很讓我尊重」，他也提到「我如果可以幫助人，我有機會的話，我也要像妳一樣幫助別人

潘客印不忘謝謝電影的3位監製鄭有傑、蔡宗翰、謝君堯，「這3位監製是我在編劇的過程當中最嚴格的教練，雖然他們面惡可是心善」，他稱裡頭最嚴格的是鄭有傑，「你很兇，你有多兇劇本就有多好，所以謝謝有傑導演」，他還說：「謝謝我所有劇組的夥伴，我還要謝謝我的朋友、我的演員，你們是我在閉關寫劇本的時候，腦中唯一想像著，在起跑線為有搖旗吶喊的人，我一直著你們在那等我，才可以熬過那段痛苦的歲月。」

潘客印表示，翻開自己人生的第一場戲，「裡面是我的家人帶我來到這個世界上」，他感謝他的家人：「謝謝你們給我生命，讓我成為可以給予別人幸福的人，我覺得我現在是幸福的，因為電影給了我幸福，讓我這樣的平凡人可以在大銀幕跟各位觀眾分享，謝謝電影、謝謝金馬獎，我是潘克印。」

