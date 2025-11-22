自由電子報
娛樂 最新消息

護理系女神骨灰今抵台！謝侑芯命案滿1個月終帶回 黃明志恐再遭扣押

「護理系女神」謝侑芯（右）骨灰今抵台，黃明志恐再遭扣押。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）「護理系女神」謝侑芯（右）骨灰今抵台，黃明志恐再遭扣押。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「護理系女神」謝侑芯曾出演黃明志歌曲《中國痛》MV，沒想到5年後赴馬來西亞與他討論新片計畫卻不幸魂斷異鄉，遺體因大馬檢方辦案需要遲遲無法運回台灣。驟逝1個月，謝侑芯命案終於有最新進展，她的遺體已於6天前在當地火化，骨灰今（22日）早由家屬帶回台灣。

謝侑芯10月22日在大馬一處酒店被發現全身赤裸倒臥浴缸內，由於當地警方在現場搜出毒品、壯陽藥等物品，死因疑點重重，使案件從猝死調查一路轉向刑事法典302條「謀殺」方向偵辦。黃明志在案發後一度失聯，遭到大馬全面通緝後的第2天投案，目前雖獲口頭保釋但僅至26日，恐仍面臨再次被扣押。

大馬檢方調查案情需要，謝侑芯的遺體16日才在當地完成火化，至今滯留了整整1個月。不過，謝侑芯命案有了最新進展，根大馬媒體《中國報》指出她的骨灰已於今日返台，家屬委託律師陳俊證實已於上午9時搭乘返台航班，並於約莫下午2時將骨灰帶回家。

由於謝侑芯遭疑在死亡前與黃明志曾發生性行為，因此大馬警方推測遺體可能由臥室移動至浴缸，現場疑點再添一筆。黃明志因捲入命案遭到調查，目前處於保釋期間，仍可能再被逮捕或扣押，全案持續延燒，引發外界高度關注。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

