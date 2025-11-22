金馬62》才剛表演完！戴佩妮以《布秧》拿下「最佳原創電影歌曲」

戴佩妮作曲並演唱的《布秧》奪得「最佳原創電影歌曲獎」。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮今晚在台北流行音樂中心登場，翁倩玉搭配陳意涵頒發2項關於音樂的獎項。「最佳原創電影音樂」由Charles HUMENRY以《幸福之路》奪下；「最佳原創電影歌曲」則由張吉安和戴佩妮的作品《布秧》，成功在強敵環伺中拔得頭籌。

Charles HUMENRY西裝筆體上台領獎，雖然他說英文且身旁沒有翻譯幫忙，但他帥氣的模樣讓人眼睛捨不得眨。戴佩妮上台發表得獎感言時表示：「非常感謝張吉安給我這個機會，可以站上這個舞台。」張吉安則感謝戴佩妮能相信這首歌。

本屆最佳原創電影音樂共有5組入圍者，包括周莉婷、CMgroovy、馮穎琪《世外》，細膩捕捉片中神祕氣質；王榆鈞、澎葉生《甘露水》，以音樂展現故事的靈性與力量；Charles HUMENRY《幸福之路》，以旋律傳達電影溫暖旅程；福多瑪《人生海海》，用音樂勾起人生滄桑；以及余家和、張吉安的《地母》，將文化與音景融合，呈現深沉生命力。 最終由Charles HUMENRY《幸福之路》奪下此獎，也成為本屆音樂類焦點之一。

本屆入圍歌曲風格多元，最佳原創電影歌曲獎入圍者包括陳玉勳、盧律銘創作、9m88演唱的《大濛的暗眠》，空靈曲風詮釋片中成長心境；尚書一手包辦詞曲與演唱的《木頭人》，以質樸旋律呈現土地情感；盧廣仲《一路順風》延續其溫暖創作風格，是電影《我家的事》情感核心；張吉安作詞、戴佩妮作曲並演唱的《布秧》，充滿魔幻和魅影，相當符合電影氛圍；告五人雲安創作的《我天生－有病版》，由告五人、詹懷雲與江齊共同演繹，展現電影《有病才會喜歡你》的青春衝撞。

