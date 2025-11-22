自由電子報
娛樂 最新消息

金馬62》戴佩妮《布秧》高音沒上去？現場收音疑翻車

9m88、戴佩妮（台視提供）9m88、戴佩妮（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第62屆金馬獎今晚7點在台北流行音樂中心登場，典禮第二段表演率先由戴佩妮接棒，一開口便成為全場焦點。她演唱電影《地母》主題曲《布秧》，以獨有的細膩嗓音堆疊歌曲情感，然而在進入歌曲高潮、高音段時，卻疑似遭遇收音或音響狀況，聲音略顯飄忽，讓現場與電視觀眾都替她捏了把冷汗，成為金馬典禮第一個引發大量討論的現場表演。

PTT上短短幾分鐘便湧入大批留言，網友紛紛問：「收音沒問題吧」、「聲音忽大忽小欸」、「電視收音很慘」、「是歌太難唱？」，也有人覺得是演唱狀況影響：「我覺得是戴的氣的問題」、「有走音喔」。不過仍有粉絲力挺：「戴好美」、「戴佩妮會唱會創作，太神」。究竟是直播設備問題還是演唱環節有意外，引發討論。

隨後9m88接力演唱《大濛》的《大濛的暗暝》，以獨特嗓音詮釋充滿歷史氛圍的台語歌，舞台上也重現電影橋段，情緒濃厚。該曲由陳玉勳、盧律銘與9m88共同創作，以民國40年代台灣為背景，配合電影描繪女主阿月與三輪車伕之間的故事，音樂更添情緒層次。壓軸則由告五人帶來《有病才會喜歡你》的《我天生－有病版》，三組音樂人以截然不同的聲線完整呈現本屆最佳原創電影歌曲的音樂風貌，為典禮掀起一波高潮。

