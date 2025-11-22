自由電子報
娛樂 最新消息

昔傳年收破億！邵庭突發聲明火大切割：均屬不實陳述

邵庭。（翻攝自臉書）邵庭。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕39歲女星邵庭以「宅男女神」封號進入演藝圈，過去她經營電商、火鍋店等，還傳出年營收破億等，不過她在2023年宣布退出，今（22）日突發出聲明，指出有不肖人士以邵庭名義宣稱「曾接受某老師電商課程輔導」、「為某單位課程學員」等內容，以此作為課程推廣與招生話術詐騙。

邵庭發出聲明表示，這些以她名義所做的課程推廣與招生話術等說法已造成粉絲誤信並購買課程，嚴重影響邵庭名譽及大眾權益。並強調自己從未參與任何電商課程，亦未與任何電商講師、學院、平台有授課、受訓、 合作或背書關係。「任何聲稱邵庭曾受其輔導、為其課程學員或使用其教學內容者，均屬不實陳述。」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

邵庭聲明。（翻攝自臉書）邵庭聲明。（翻攝自臉書）

【邵庭工作室聲明稿】

近期邵庭工作室接獲粉絲通報，社群平台上出現以邵庭名義宣稱「曾接受某老師電商 課程輔導」、「為某單位課程學員」等內容，並以此作為課程推廣與招生話術。該等說法已造成粉絲誤信並購買課程，嚴重影響邵庭名譽及大眾權益。

為避免更多人受到誤導，本工作室特此發佈法律聲明如下:

一、邵庭從未參與任何電商課程，亦未與任何電商講師、學院、平台有授課、受訓、 合作或背書關係。任何聲稱邵庭曾受其輔導、為其課程學員或使用其教學內容者，均屬不實陳述。

二、未經授權擅自使用邵庭之姓名、肖像、名義從事課程招生、推廣或商業行為，已 構成對邵庭名譽、商業信譽之侵害。此包含但不限於:

1. 虛構師生關係、課程關係

2. 以邵庭名義作為誘導購買之行銷話術

3.暗示或明示邵庭推薦、背書、受益於該課程 上述行為皆非邵庭本人同意，亦非事實。

三、針對任何透過不實陳述造成粉絲或大眾誤信之商業行為，本工作室已正式啟動蒐 證程序。凡涉及使用邵庭名義進行:

1. 不實廣告

2. 虛偽宣傳

3. 不當利用名人名義誘導交易

4. 擾亂市場資訊

本工作室將依情節嚴重性，保留向相關單位或個人提出:民事求償、侵權行為責任、 名譽權侵害、妨害信用、以及刑事告訴等法律行動。

四、提醒大眾提高警覺，勿被不實訊息所誤導。

若您已因該等不實說法而購買課程，或收到類似宣傳內容，請將相關截圖或資訊提供 至邵庭工作室信箱（hsiaotingstudio@gmail.com），以供後續協助與蒐證作業。

邵庭工作室一向重視粉絲與大眾的權益，亦不容任何未經授權之名義使用或不實行銷 行為損害邵庭聲譽。對於仍持續散布或利用邵庭名義從事商業行為之單位， 本工作室將依法追究責任，絕不寬貸。

邵庭工作室 鄧少婷

