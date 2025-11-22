自由電子報
娛樂 電影

金馬62》張孝全搶先拿影帝？ 金馬獎開場影片留伏筆

林依晨（中）、張孝全（右）與《深度安靜》劇組人員。（新聞攝影組攝）林依晨（中）、張孝全（右）與《深度安靜》劇組人員。（新聞攝影組攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕第3度入圍金馬獎最佳男主角的張孝全，在金馬獎頒獎典禮的一開場的影片「金馬62分鐘的事」就搶先拿到了金馬獎，討了一個好兆頭，由於他今年得獎的呼聲很高，他在開場影片搶先拿獎也被視為他贏得金馬影帝的伏筆，引起網友的討論。

張孝全今年以《深度安靜》入圍金馬獎最佳男主角，他在片中飾演外表堅毅但內心充滿掙扎的丈夫「諭明」，和飾演他妻子的林依晨雙雙入圍今年金馬獎獎最佳男女主角，得獎呼聲很高。今晚兩個人一起走星光大道，各自帶著家人的愛同行，林依晨因為女兒喜歡美人魚，特別穿著美人魚禮服，美美的走星光大道。

男星張孝全第三度角逐金馬影帝，一開始就有個好彩頭。（新聞攝影組攝）男星張孝全第三度角逐金馬影帝，一開始就有個好彩頭。（新聞攝影組攝）

張孝全在主持人楊千霈的追問下，透露出門參加頒獎典禮前，兒子特別送給他一個心愛的玩具，他把兒子送給他的「戰鬥陀螺」當成幸運物帶在身上，希望能戰鬥成功拿下金馬影帝。

除了有兒子的幸運物，張孝全在金馬獎的開場影片中也從茶葉罐裡拿到了一座金馬獎，他想把金馬獎座拿給同樣入圍男主角獎的藍葦華時，以及入圍女主角獎的林依晨和男女配角獎的曾敬驊、葉子綺等人時，大家都不敢接手，讓張孝全穩握金馬獎，也為他今年拿金馬影帝討個好兆頭。

