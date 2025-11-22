自由電子報
娛樂 最新消息

金馬62》林柏宏重返「96分鐘」列車 頑童領軍電影人上路

《金馬62分鐘的事》彷彿重返電影《96分鐘》經典場面。（翻攝自臉書）《金馬62分鐘的事》彷彿重返電影《96分鐘》經典場面。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第62屆金馬獎今晚7點在台北流行音樂中心盛大揭幕，典禮以開場片《金馬62分鐘的事》率先帶領觀眾進入戲劇世界。大銀幕中，一輛疾駛的高鐵、熟悉旋律響起，彷彿重返電影《96分鐘》經典場面，原來這部開場片象徵列車「GHA62」正駛向金馬。影片由殷振豪執導，林依晨、牧森、藍葦華、高伊玲、張孝全、曾敬驊、葉子綺、馬士媛等卡司重新詮釋，揭開典禮序幕。

頑童帶來開場表演「前往（電影）的路上是最好的時光」。（台視提供）頑童帶來開場表演「前往（電影）的路上是最好的時光」。（台視提供）

今年第一個開場表演節目為「前往（電影）的路上是最好的時光」，由頑童和表演者演出全新詮釋，透過音樂、舞蹈與影像交織，呈現本屆金馬的核心精神，帶出電影創作背後的時間、情感與能量。

頑童帶來開場表演「前往（電影）的路上是最好的時光」。（台視提供）頑童帶來開場表演「前往（電影）的路上是最好的時光」。（台視提供）

頑童一登場，以充滿速度感與能量的演出帶來《兄弟們要進城》。透過強烈節奏與饒舌段落，勾勒電影旅程中的青春、衝撞與夢想，也象徵所有創作者邁往大銀幕的冒險精神，整段表演熱力十足，瞬間炒熱典禮氣氛。

舞者們化身成服裝、燈光、收音等幕後工作人員。（台視提供）舞者們化身成服裝、燈光、收音等幕後工作人員。（台視提供）

接著頑童帶來《Here We Are》，銀幕上出現不少舊電影片段外，舞者們也化身成服裝、燈光、收音等幕後工作人員，金馬獎大獎盃也搬到舞台中央，象徵獎項傳承。

