金針菇來真的！永久居留證到手「向世界推廣台灣」貼錢返韓刊廣告

金針菇領到普發1萬後，在首爾刊登廣告宣傳台灣。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓籍YouTuber金針菇近期剛拿到台灣永久居留證，還領到政府的普發1萬元現金，沒想到她昨（21日）宣布將把這筆錢全數投入「推廣台灣」的大計畫，更返回南韓首爾精華地段刊登MV。金針菇坦言，原有想過將這筆意外之財用在購物上，但最後決定藉此來實踐「推廣台灣」，愛台之舉立刻被讚爆。

金針菇透露，這筆1萬元要在南韓刊登廣告實在不太夠，詢問價格後才發現遠遠超出預算，但她仍決定自掏腰包補足差額，完成「把台灣帶進韓國街頭」的夢想。她積極向韓方申請廣告位，經過協調與審核後終於獲批，更親自跑到現場驗收成果，當親眼目睹大型看板在梨泰院4號出口亮起時，頓時讓她深感動容「真的好感動喔！」

此次MV也不只在梨泰院曝光，金針菇表示熱鬧的明洞商圈也在宣傳範圍內，希望能透過這支MV讓更多外國遊客看見她所愛的台灣。金針菇也強調，這筆1萬元對自己而言並不是單純的補助，而是「重新回饋這片土地」的起點，也期待透過自己的力量，把台灣的美好介紹給世界。

