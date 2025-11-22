自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

火球祭滅火器打頭陣楊大正自嘲早恢單 YOYO家族考考哪種魚最美麗

〔記者陳慧玲／台北報導〕由滅火器領軍的第五屆火球祭，今（22日）在樂天桃園棒球場登場，一連兩天的演出預估將吸引近3萬5000人次到場欣賞，第一天火舞台由滅火器打頭陣演出，獻唱《你家爆炸我沒有哭》等歌曲，主唱楊大正還拿自己的「恢單」狀況開玩笑。

楊大正大方說，去年就恢單只是沒有明說。（夥球擊提供）楊大正大方說，去年就恢單只是沒有明說。（夥球擊提供）

楊大正拿開玩笑談到：「我去年就單身了，沒跟大家講而已啦！」另外深受大小朋友喜愛的YOYO家族，今天也帶來歡樂氣氛，開心說：「我們要趕快跟大家自我介紹一下，大家好我們是YOYO家族！大家好我是草莓姐姐、大家好我是橘子姐姐，還有一號看台區被包圍的菠菜哥哥、揮揮手，還有三號看台區的番茄姐姐！」

YOYO家族參加火球祭氣氛熱鬧。（夥球擊提供）YOYO家族參加火球祭氣氛熱鬧。（夥球擊提供）

YOYO家族問大家：「我聽說火球祭的大家都練好歌了嗎？我不相信，我聽說他們很厲害，真的嗎？不然去年的那首來聽聽，考考你們喔～我來到一個島，它叫⋯⋯」全場歌迷高喊：「卡加布列島！」YOYO哥哥姐姐說：「水喔！」另外又問：「還有一首，捏泥巴，捏泥巴。」全場又唱起「捏捏捏捏捏泥巴。」

哥哥姐姐們誇歌迷超級厲害，「他們從頭跳到尾耶！而且真的表現得很棒耶！所以我們YOYO 家族也有帶來我們的海報，要來送給大家！不知道你們的聲音大不大？我們有一首歌，是我們要送給大寶寶的禮物，希望大家都可以跟著我們一起快樂長大，然後不知道，或許你們有時候在工作或是在學校會遇到一些困難，不過沒有關係，今天就是我們最快樂的一天，好不好？」

YOYO家族還問觀眾：「最好吃的是？」小妹妹高喊吳郭魚，被誇好可愛。另外問到最美麗的是？歌迷說美人魚，再問：「最可怕的是？」台下高喊大白鯊，現場氣氛超熱鬧。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中