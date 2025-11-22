火球祭滅火器打頭陣楊大正自嘲早恢單 YOYO家族考考哪種魚最美麗

〔記者陳慧玲／台北報導〕由滅火器領軍的第五屆火球祭，今（22日）在樂天桃園棒球場登場，一連兩天的演出預估將吸引近3萬5000人次到場欣賞，第一天火舞台由滅火器打頭陣演出，獻唱《你家爆炸我沒有哭》等歌曲，主唱楊大正還拿自己的「恢單」狀況開玩笑。

楊大正大方說，去年就恢單只是沒有明說。（夥球擊提供）

楊大正拿開玩笑談到：「我去年就單身了，沒跟大家講而已啦！」另外深受大小朋友喜愛的YOYO家族，今天也帶來歡樂氣氛，開心說：「我們要趕快跟大家自我介紹一下，大家好我們是YOYO家族！大家好我是草莓姐姐、大家好我是橘子姐姐，還有一號看台區被包圍的菠菜哥哥、揮揮手，還有三號看台區的番茄姐姐！」

YOYO家族參加火球祭氣氛熱鬧。（夥球擊提供）

YOYO家族問大家：「我聽說火球祭的大家都練好歌了嗎？我不相信，我聽說他們很厲害，真的嗎？不然去年的那首來聽聽，考考你們喔～我來到一個島，它叫⋯⋯」全場歌迷高喊：「卡加布列島！」YOYO哥哥姐姐說：「水喔！」另外又問：「還有一首，捏泥巴，捏泥巴。」全場又唱起「捏捏捏捏捏泥巴。」

哥哥姐姐們誇歌迷超級厲害，「他們從頭跳到尾耶！而且真的表現得很棒耶！所以我們YOYO 家族也有帶來我們的海報，要來送給大家！不知道你們的聲音大不大？我們有一首歌，是我們要送給大寶寶的禮物，希望大家都可以跟著我們一起快樂長大，然後不知道，或許你們有時候在工作或是在學校會遇到一些困難，不過沒有關係，今天就是我們最快樂的一天，好不好？」

YOYO家族還問觀眾：「最好吃的是？」小妹妹高喊吳郭魚，被誇好可愛。另外問到最美麗的是？歌迷說美人魚，再問：「最可怕的是？」台下高喊大白鯊，現場氣氛超熱鬧。

