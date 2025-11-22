自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

ONCE不要買 TWICE高雄演唱會警方嚴查仿冒應援品

警方加強勸離兜售應援小物攤商。（記者洪臣宏攝）警方加強勸離兜售應援小物攤商。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕韓國人氣團體TWICE巡迴演場會今（22）日在高雄世運主場館登場，下午起就陸續有粉絲到場朝聖，應援小物攤商穿梭兜售，引來警方查察仿冒品大執法，雙方玩起捉迷藏，小物攤商說，粉絲寧願花更多錢買官方應援物品，又要躲著警察，大嘆這次的演唱會「不好賺」。

左營警分局下午起即巡查演唱會周遭，警方表示，本日演唱會現場，尚無發現可認定仿冒品案件，另無行為人在場者，依道路交通管理處罰條例第82條第2項，以廢棄物公告貼單，限期改善，否則依廢棄物法令清除之，目前計已3件。現場違規攤販，據統計依道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款已告發5件，另勸導20件，將持續加強告發、依法取締。
警方取締在演唱會場外兜售應援小物攤商。（民眾提供）警方取締在演唱會場外兜售應援小物攤商。（民眾提供）

一名攤商兜售TWICE牌燈及手燈，但乏人問津，他說，這次官方推出應援小物，在超商就可以買到，粉絲寧願花大錢買正版，也不願買坊間製品，他從下午2時就來賣，賣不到2000元。

他表示，今天警察抓得很兇，他已經吞下2張罰單，每張1200元，賺的可能連付罰款都不夠，他說，之前BLACKPINK沒抓得那麼緊，他也不知道原因。

☆自由時報電子報提醒您，檢舉仿冒專線︰0800-016-597☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中