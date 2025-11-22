金馬62》王品澔暴瘦現身！遭問「偷情簡廷芮疑雲」只強調1件事

王品澔（右1）盛裝出席第62屆金馬獎頒獎典禮，擔任遞獎大使。（新聞攝影組攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕粿粿爆出婚內出軌「王子」邱勝翊後，與老公范姜彥豐的離婚戰仍持續延燒，而當時與粿粿、王子同行遊美的簡廷芮與王品澔，社群、照片上的互動，也被網友質疑是另一對出軌CP。王品澔至今仍未發聲，他稍早盛裝出席第62屆金馬獎頒獎典禮，擔任遞獎大使的他與何曼希、陳泰河、楊富江一同走紅毯，也算是在風波爆發後首次出席大型公開場合。

王品澔盛裝出席第62屆金馬獎頒獎典禮，擔任遞獎大使。（新聞攝影組攝）

王品澔今被問到任何有關此風波的問題，都沒有直面回答，僅說：「今天還是希望大家都關注在金馬遞獎大使上。」也說最近有刻意瘦身，從82公斤瘦到76公斤，都有在運動。工作是否受到影響？他依然回：「就還是都專注在遞奬大使上。」覺得有被冤枉？他還是回：「心情就還是都專注在遞奬大使上。」最後聽到一句「那會希望王子和粿粿結婚嗎？」就帶著微笑離開，整場訪問幾乎都是「有問沒答」。

簡廷芮與王品澔。（翻攝自IG）

簡廷芮也爆出婚外情，出軌對象為好友王品澔。11日簡廷芮和老公發表聲明強調：「我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法。」但范姜彥豐卻悄悄在IG頭像旁便利貼寫下：「說謊姊妹組。」疑暗嗆粿粿和簡廷芮，各當事人都各說各話，令人霧裡看花。

