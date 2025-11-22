自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬62》王品澔暴瘦現身！遭問「偷情簡廷芮疑雲」只強調1件事

王品澔（右1）盛裝出席第62屆金馬獎頒獎典禮，擔任遞獎大使。（新聞攝影組攝）王品澔（右1）盛裝出席第62屆金馬獎頒獎典禮，擔任遞獎大使。（新聞攝影組攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕粿粿爆出婚內出軌「王子」邱勝翊後，與老公范姜彥豐的離婚戰仍持續延燒，而當時與粿粿、王子同行遊美的簡廷芮與王品澔，社群、照片上的互動，也被網友質疑是另一對出軌CP。王品澔至今仍未發聲，他稍早盛裝出席第62屆金馬獎頒獎典禮，擔任遞獎大使的他與何曼希、陳泰河、楊富江一同走紅毯，也算是在風波爆發後首次出席大型公開場合。

王品澔盛裝出席第62屆金馬獎頒獎典禮，擔任遞獎大使。（新聞攝影組攝）王品澔盛裝出席第62屆金馬獎頒獎典禮，擔任遞獎大使。（新聞攝影組攝）

王品澔今被問到任何有關此風波的問題，都沒有直面回答，僅說：「今天還是希望大家都關注在金馬遞獎大使上。」也說最近有刻意瘦身，從82公斤瘦到76公斤，都有在運動。工作是否受到影響？他依然回：「就還是都專注在遞奬大使上。」覺得有被冤枉？他還是回：「心情就還是都專注在遞奬大使上。」最後聽到一句「那會希望王子和粿粿結婚嗎？」就帶著微笑離開，整場訪問幾乎都是「有問沒答」。

簡廷芮與王品澔。（翻攝自IG）簡廷芮與王品澔。（翻攝自IG）

簡廷芮也爆出婚外情，出軌對象為好友王品澔。11日簡廷芮和老公發表聲明強調：「我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法。」但范姜彥豐卻悄悄在IG頭像旁便利貼寫下：「說謊姊妹組。」疑暗嗆粿粿和簡廷芮，各當事人都各說各話，令人霧裡看花。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中